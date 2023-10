Caccia al tesoro di Halloween al Maschio Angioino

Torna in uno dei castelli più belli della città, Castel Nuovo, meglio noto come Maschio Angioino, lunedì 30, martedì 31 ottobre e sabato 4 novembre, l’avvincente caccia al tesoro, per il divertimento dei più piccoli ad Halloween.

Il gioco di squadra vi condurrà alla scoperta dei segreti del maniero e del coccodrillo che, secondo la leggenda, si nascondeva nei sotterranei del Maschio Angioino. Misteri, indizi, storia, avventura e tanto divertimento.

È proprio dal mistero del coccodrillo, che da secoli affascina grandi e piccini, che parte l’emozionante caccia al tesoro per far vivere un’esperienza indimenticabile tra miti e leggende della città partenopea.

Ai piccoli partecipanti, singoli o in gruppo, saranno forniti tutti gli strumenti utili (bussole, mappe ed altro), per superare prove di abilità, ostacoli e peripezie che porteranno con sé al termine dell’evento come ricordo della loro incredibile avventura.

Tutti pronti a scoprire il segreto del coccodrillo?

La caccia al tesoro di Halloween si tiene al Maschio Angioino, il castello medioevale e rinascimentale simbolo di Napoli, costruito nel 1279 durante il regno di Carlo D’Angiò.

Il Maniero, noto anche come Castel Nuovo, domina la scenografica Piazza Municipio ed è custode di vicende ed aneddoti misteriosi e avvincenti. I suoi ambienti sono avvolti da storie, leggende e curiosità che vi lasceranno senza fiato.

Dettagli dell’evento

Quando: 30, 31 Ottobre e 4 Novembre

Dove: Castel Nuovo, Via Vittorio Emanuele III

Orario: 2 turni disponibili 30 e 31 Ottobre(ore 16:00 e 17:00) – Sabato 4 Novembre 12:00 e 17:00

Appuntamento 15 minuti prima

Costo: € 6,90 adulti accompagnatori, € 10,90 bambini dai 6 anni in poi

Durata: 50 minuti circa

N.B. bambini saranno accolti all’ingresso del castello. Per i genitori accompagnatori che volessero entrare nel castello sarà da pagarsi il biglietto di ingresso di 6 euro.

Per Info & Prenotazioni:

Sito web: www.viverenapoli.com

Email: prenotazioni@viverenapoli.com

Telefono: 334.11.19.819

WhatsApp: 334.11.19.819