“Cafè – Storia di una ribalta napoletana” arriva su Chili!

“Cafè – Storia di una ribalta napoletana” è disponibile sulla piattaforma Chili (https://

bit.ly/3KIK8yr) dal 18 aprile 2023. Il documentario, prodotto dalla NaNo Film, vuole

raccontare Napoli attraverso il caffè, il quale si fa portavoce di una storia che

sviscera la cultura partenopea, mostrando come questo popolo abbia adattato la

popolare bevanda trasformandola in un vero e proprio rito. Il caffè, quindi, diventa

espressione di convivialità, per esplorare un mondo pieno di storie da raccontare e

per mettersi a stretto contatto con una terra cha sa regalare sensazioni uniche.

Vincenzo Lamagna, regista del documentario, dichiara:

“Cafè – Storia di una ribalta napoletana” mi ha donato tanto. Era la prima volta che

mi cimentavo in un prodotto di questo tipo e devo dire che la strada è stata tortuosa

ma ha saputo regalarmi delle forti gratificazioni. Come quasi tutti i napoletani, amo la

mia città ed esplorarne questo rito così radicato nel tempo e nell’animo partenopeo è

stato per me un onore. Ho compreso concretamente che Napoli e i napoletani hanno

una capacità unica: amare e far amare come pochi al mondo. Sappiamo far

innamorare le persone anche di una tazza di caffè… anche quando non è il migliore

del mondo. È l’esperienza che costruiamo ad essere inimitabile. Il documentario mi

ha aiutato a capirlo e ad apprezzarlo”.

Il film documentaristico si serve di voci autorevoli, come: Lejla Mancusi Sorrentino,

Mauro Illiano, Massimiliano Rosati, Michele Sergio, Nando Cirella, Paola Campana,

Mariafrancesca Natale, Francesco Costanzo, Claudio Sciaraffa, Alfonso Caputo e

Giovanni Fummo, barista napoletano che ci ha lasciato qualche tempo e che,

probabilmente, ha dato al documentario uno dei contributi più iconici e memorabili.

Scavando a fondo nella cultura partenopea ci si accorge di un fil rouge che collega le

persone con la città. Napoli con i suoi riti e le sue maschere ci riporta ogni volta

all’essenziale. I napoletani sanno “arrangiarsi”. La praticità è la caratteristica di ogni

napoletano, ma non è disinteressata, bensì è una praticità unica nel suo genere. Il

caffè rappresenta tale caratteristica: un piccola tazza che racchiude un mondo.

Gelsomina Prositto, produttrice esecutiva del documentario, ci racconta:

“E’ una lettera d’amore a Napoli. Il progetto non ostenta la bellezza del territorio,

tantomeno la ricerca. Vuole solo raccontare una bella storia e il caffè è il

catalizzatore ideale. Napoli è questo in fin dei conti, un racconto che tocca il cuore. Il

documentario non è rivolto solo ai napoletani, ma a chiunque voglia conoscere

attraverso il caffè la cultura partenopea.”

“Cafè – Storia di una ribalta napoletana” ha vinto molteplici festival, tra cui il siciliano

“Madonie Film Festival” e le rassegne campane “Gulf of Naples Indipendent Film

Festival” e “Pompei Street Cinema Festival”.

Segnatevi come data il 18 aprile e, magari, con una buona tazza di caffè godetevi

questo splendido documentario.