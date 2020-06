Cafiero presenta sui social la linea di magliette e un nuovo brano.

Cafiero lancia attraverso i propri social la linea di t-shirt con il logo dei suoi progetti cantautorali. Un simbolo d’identità accolto con successo dai followers dell’artista.

La t-shirt, capo di abbigliamento costantemente trendy, il dono sempre apprezzato, il gadget per eccellenza, tavolozza perfetta per graphic designer ma anche occasione creativa per artisti.

La linea ispirata al rock style è composta da t-shirt maschili e femminili, belle da indossare e da ammirare, disponibili nei colori bianco e nero su cui spicca la stampa.

Oltre lancio delle t-shirts, Cafiero annuncia una sorpresa per i possessori del suo ultimo lavoro discografico “Cafiero Music Pen Drive”: coloro che acquisteranno la t-shirt riceveranno in esclusiva un nuovo inedito. Una connessione con il pubblico non solo empatica ma concreta e destinata a rinnovarsi nel tempo; un modo particolare di distribuire la musica interagendo direttamente con gli ascoltatori.

Le magliette sono disponibili esclusivamente attraverso i social ufficiali dell’artista: https://www.facebook.com/salvatore.cafiero; https://www.instagram.com/salvatorecafiero.music.