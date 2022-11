Camomilla, riapre flagship store di via Santa Brigida, inaugurazione e presentazione collezione autunno-inverno venerdì 11.

Danza contemporanea, ritmo jungle e l’iconico leopardier per l’inaugurazione del flagship store di Camomilla Italia in via Santa Brigida a Napoli, 3/4: lo storico punto vendita riapre in una veste del tutto nuova dopo un radicale restyling e presenta la collezione autunno inverno con un happening aperto alla città.

Venerdì 11 novembre, dalle 17.30 alle 21.00, quaranta ballerine della Scuola Danza Anna Sorrentino si muoveranno tra il negozio e la strada in un ritmo incalzante. La modalità è quella del flash mob, la coreografia inedita e site specific: un’onda sinuosa di corpi in outfit maculato celebra il motivo simbolo del brand che torna protagonista nella nuova collezione F/W 2022-23.

Il leopardier che da 50 anni è cifra identitaria di Camomilla Italia viene riproposto in completi dal taglio maschile, in cappotti robe-de-chambre e piccoli coat leopardati, e in un’ampia gamma di accessori. <<Riproponiamo un’interpretazione audace e un filo ironica dell’heritage del brand che si sviluppa attraverso top di satin nero, tubini di ecopelle, trench e paletot maculati, bluse graffianti e pantaloni dritti da portare con il porta-borraccia en pendant o la pochette di velluto. Un mood graffiante per donne decise che non temono di osare attraverso l’uso sapiente di capi felini al punto giusto>>, fa sapere l’Ufficio stile dell’azienda.

Spazio anche al sociale, tema da sempre caro all’azienda: l’offerta food and beverage della serata è stata affidata alla Bottega dei Semplici Pensieri, l’Associazione Onlus di Quarto nata nel 2012 per valorizzare le capacità di ragazzi down o con lievi deficit intellettivi e dare loro concrete opportunità di inserimento lavorativo e inclusione sociale. Con la loro ApeCar i ragazzi dell’Associazione prepareranno live i loro cocktail in abbinamento alle sfogliatelle dolci e salate di Cuori di Sfogliatella.

Il Dj set che accompagnerà la serata vede una donna alla consolle, Irene Ferrara, rigorosamente in total look leopardier Camomilla Italia.

Il restyling.

Pareti di cristallo, marciapiede in fascia d’acciaio con insegna scatolare “Camomilla Italia, grandi vetrine e pilastri luminosi che percorrono tutta l’altezza dell’edificio: il flagship store di via Santa Brigida è stato completamente ridisegnato per offrire una nuova e più coinvolgente shopping experience. Il negozio si sviluppa su tre piani e dall’esterno tutti i piani sono visibili: il piano terra accoglie tra manichini e piante, un banco centrale su tappeto dal mood etno-chic, pannelli laccati rosa-pesca e un monitor di 75 inch dove passano le collezioni. Il primo piano raggiungibile sia in ascensore che grazie alle scale in vetro bianco, presenta tutto l’allestimento a pareti e nelle vetrine grazie all’utilizzo di stand mobili che vanno ad alleggerire l’esposizione. Il secondo piano è stato concepito come soft lounge: è il cuore del negozio, con poltrone in velluto verde, divanetto in tessuto rosa e struttura in rovere e lampada a sfere decorative con struttura oro. È uno spazio dove indugiare, farsi consigliare, rivedere il prodotto indossato, senza fretta e in totale relax. Elementi distintivi sono anche il pavimento effetto legno rovere chevron a spina ungherese e l’illuminazione con tecnologia a LED con corpi e cornici di colore bianco.

CAMOMILLA ITALIA

Da oltre quarant’anni Camomilla Italia è sinonimo di stile e qualità italiana. Ricerca, selezione dei materiali e cura dei dettagli sono i tratti distintivi del brand che guarda con attenzione alle esigenze di una donna contemporanea. Women Never Stop è la filosofia del brand nato a Napoli e che oggi conta 232 negozi monomarca (59% diretti – 41% franchising), un milione e mezzo di clienti fidelizzate per un giro di affari di 69 Milioni di euro annuo. Da sempre sensibile alle tematiche sociali, Camomilla Italia sostiene l’Ospedale Pediatrico Santobono di Napoli e con il progetto PINK IS GOOD supporta la Fondazione Umberto Veronesi nella lotta al tumore al seno. Attraverso Treedom, piattaforma web per la piantumazione a distanza di alberi, è nata la prima foresta Camomilla Italia: sono stati piantati 500 alberi tra Tanzania, Ecuador, Madagascar e Kenya, regalati ad ogni cliente che ha acquistato capi della collezione ReMix.