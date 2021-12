Campania Teatro Festival, due appunamenti con la danza contemporanea.

Al Campania Teatro Festival due proposte di danza al femminile, sul ruolo della donna nella nostra società e come archetipo: Your body is a battleground è la coreografia di Adriano Bolognino in scena per il cartellone diretto da Ruggero Cappuccio e finanziato dalla Regione Campania, il 13 dicembre alle 18 al Teatro Sannazaro.

Il rimando è all’immagine in positivo/negativo dell’artista Barbara Kruger, creata e diffusa per la marcia delle donne di Washington nel 1989, a favore della libertà femminile di autodeterminazione sul proprio corpo e sull’aborto negli Usa.

Danza Rosaria Di Maro, collaboratore artistico Andrea Bolognino.

Elettra, creazione di Nyko Piscopo, è invece la coreografia che indaga la figura simbolo di una donna soggetta alla forza del destino. Videocreazioni di Andrea De Simone, costumi di Pina Raiano, interpreti Eleonora Greco, Valentina Schisa, Elisabetta Violante.

Lo spettacolo è un Progetto Med Focus Danza a cura di Sistema Med Musica E Danza, Unione Regionale Agis Campania.

Un terzo appuntamento del Festival è in programma il 13 dicembre al CInema Academy Astra con il docufilm ‘Autobus 2875’ con Vinicio Marchioni, regia Nadia Baldi (ore 21). Il primo dicembre 1955, a Montgomery in Alabama, una 42enne afro‐americana di nome Rosa Parks rifiutò di alzarsi dal suo posto sull’autobus numero 2857 per cederlo a una donna bianca.

Iniziò quel giorno la caduta della segregazione razziale negli Stati Uniti. Il docufilm attraversa gli accadimenti e ne fa un’analisi crudele ma dal sapore poetico che arriva a oggi.

