CampiFlegreiLive lunedì 31 a Pozzuoli

Lunedì 31 marzo alle 11 a Pozzuoli a Villa Avellino (Via Carlo Maria Rosini 21-29) è in programma l’incontro con la stampa #CampiFlegreiLive, per richiamare l’attenzione sull’economia, il turismo, la ristorazione, da un appello dello chef e imprenditore Mariano Armonia.

Partecipano Federalberghi Campi Flegrei, Confcommercio Pozzuoli, Campi Flegrei Active.

L’incontro è aperto anche ai cittadini, alle associazioni, agli operatori turistici, ai ristoratori, a chiunque voglia sostenere il territorio, sopratutto in questo momento difficile.