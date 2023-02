Campioni di vita, martedì 28 al Teatro Mercadante con Panatta.

Avrà luogo Martedì 28 Febbraio dalle ore 10.00 l’iniziativa promossa da RG in collaborazione con Intesa Sanpaolo che ha come obiettivo quello di accendere i riflettori rispetto ai valori fondanti nella crescita individuale e collettiva dei più giovani. Durante l’evento verrano coinvolti i ragazzi delle scuole superiori che dialogheranno insieme a tre star del mondo dello sport: Adriano Panatta, Oney Tapia e Oxana Corso.

La tappa napoletana, parte di un tour su tutto il territorio italiano organizzato da RG in collaborazione con Intesa Sanpaolo e patrocinato dal Comitato Italiano Paralimpico, sarà l’occasione non solo per trasmettere ai più giovani valori di vita fondanti quali l’inclusione e il rispetto della diversità, attraverso tre grandi Campioni dello Sport Mondiale, ma anche di fare luce sull’importanza dell’educazione finanziaria alla luce del grande momento di incertezza che i mercati stanno vivendo in tutto il mondo. Un tema, questo, apparentemente “lontano” rispetto ai più giovani, ma che in realtà è centrale rispetto al loro futuro.