Cani non ammessi a Palazzo Reale, sit in di protesta sabato 28

“Palazzo Reale vietato ai cani, ma libero accesso alle auto che trasformano i giardini monumentali in parcheggio selvaggio”.

Il comitato cittadino dei proprietari cani “Qua la zampa” si oppone alla decisione del direttore di Palazzo Reale, Mario Epifani, di impedire l’accesso ai giardini agli amici a quattro zampe. Proprio per contestare e stigmatizzare tale scelta, ritenuta assurda e inaccettabile, il comitato civico dei proprietari di cani ha organizzato una manifestazione pacifica, a cui naturalmente parteciperanno tutti i cani che frequentano quotidianamente i giardini di Palazzo Reale, per domani sabato 28 ottobre alle ore 11 in piazza del Plebiscito, proprio davanti la Reggia.

Interverranno, tra gli altri, il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, il consigliere regionale Roberta Gaeta, la cantante Monica Sarnelli, l’artista Franz Cerami, l’ex garante degli animali Stella Cervasio e altri rappresentanti istituzionali e della società civile.