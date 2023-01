Cantata Anarchica per Fabrizio De André, mercoledì 11 in Piazza Plebiscito.

È giunta alla 3ª edizione la Cantata Anarchica per ricordare Fabrizio De André a Napoli, in contemporanea con molte altre piazze italiane (Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Pescara, Vasto, Bari, San Giovanni in Fiore (CS), Catania e Palermo).

Dopo la prima edizione in Piazza del Plebiscito e la seconda a Giugno organizzata a Castel dell’Ovo a causa delle restrizioni pandemiche, quest’anno ritornerà alle origini, l’11 Gennaio nel giorno in cui 24 anni fa ci lasciò tutti più orfani. Canteremo e suoneremo le sue poesie in cerchio senza un palco, sarà un vero e proprio concerto anarchico con protagonista le persone o come ci definiva lo stesso Faber: anime fragili e salve.

Ogni anno si aggiungono nuove città, ampliando la presenza in molte regioni italiane. Senza volerlo, si è creato un nuovo movimento in grado di unire persone più disparate, complici l’organizzazione e la comunicazione che hanno risvegliato la voglia di unirsi e celebrare in più luoghi, uno dei cantautori che ha fatto la storia della musica italiana.

CURIOSITÀ SU NAPOLI:

Una delle tappe più celebri è proprio quella di Napoli, definita dal cantautore di origini genovese, la sua patria morale e l’unico posto in cui avrebbe potuto vivere, dopo la stessa terra natia e sarda, sarebbe stato proprio il luogo partenopeo.

AI PARTECIPANTI È RICHIESTO: portare vari strumenti musicali per celebrare al meglio con della sana musica dal vivo, accompagnata da semplici voci (soprattutto quelle stonate!) spartiti e soprattutto persone che hanno voglia di divertirsi!

SI ACCETTANO bevande calde, vino e cibo per affrontare al meglio la serata in compagnia!