Capitale della cultura, Procida passa il testimone a Bergamo e Brescia.

La scelta di Procida come Capitale della Cultura 2022 “è stata una scelta molto opportuna, che ha dato dei risultati. Oltre 600mila visitatori, numeri importanti e soprattutto un lascito per il futuro, perché Procida si è riposizionata bene nell’immaginario collettivo“. Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a Napoli nella cerimonia del passaggio di consegne tra Procida e le città di Bergamo e Brescia, capitali per la cultura nel 2023.

“È un bilancio molto positivo – ha dichiarato il Sindaco Gaetano Manfredi – è stato un anno importante con la cultura al centro, non solo per un’isola significativa come Procida ma per tutta l’area metropolitana che vede proprio negli eventi culturali e nella valorizzazione della creatività e del talento uno dei suoi asset fondamentali di questa grande rinascita e di questa grande capacità di attrazione. Un’esperienza significativa di cui noi faremo tesoro proprio per migliorare l’offerta e la competitività dei nostri territori. Se a Napoli sono arrivati milioni di turisti è anche perché c’è stata il contributo che ha dato Procida e quindi dobbiamo far tesoro di questa esperienza”.