Capodanno al The Space Cinema, arrivano anche ‘Belli Ciao’ e ‘Me Contro Te’ .

Nella notte di San Silvestro si festeggia anche in sala, con tre proposte per tutti i gusti: il menù di The Space Cinema per il Capodanno dei fan del grande schermo si arricchisce con le proiezioni notturne di Belli Ciao e Me Contro Te – Persi nel Tempo, due delle uscite più attese dal pubblico che vanno ad aggiungersi all’anteprima notturna di Matrix Resurrections.

Belli Ciao è il nuovo film della coppia comica Pio & Amedeo, che in questo ritorno sul grande schermo si trovano a vestire i panni di due amici divisi da una scelta che li porta a vivere lontani, seguendo carriere e ambizioni diverse, finché il destino non li rivedrà di nuovo insieme per una missione comune sullo sfondo di un dilemma generazionale senza tempo: abbandonare la terra di nascita per tentare la fortuna altrove o rimanere e cercare la felicità in casa propria?

Anche Me Contro Te – Persi nel Tempo è un ritorno in sala, il terzo, e anche qui si parla di una coppia, ormai dichiarata campione di incassi. I due Youtuber Sofì e Luì questa volta sono alle prese con una nuova avventura a spasso nel tempo, tra i pericoli di un futuro minaccioso e la magia di un passato storico ispirato all’antico Egitto, dove i due protagonisti saranno affiancati dall’amico Pong e osteggiati dai nemici di sempre, il Signor S e Perfidia.

Per assicurarsi il proprio posto e festeggiare in sala il Capodanno targato The Space Cinema basta visitare le pagine dedicate ai tre titoli e cercare lo spettacolo del 31 dicembre alle 00:05 rispettivamente su:

thespacecinema.it/film/matrix-resurrections per Matrix Resurrections

thespacecinema.it/film/belli-ciao per Belli Ciao

thespacecinema.it/film/me-contro-te-persi-nel-tempo per Me Contro Te – Persi nel Tempo