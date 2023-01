Capodanno Cinese al Lazzarelle Bistrot insieme al Mann.

Il Capodanno Cinese a Napoli giunge alla sua sesta edizione. Anche quest’anno la manifestazione è organizzata dall’agenzia di comunicazione Livecode Full Media Agency con il patrocinio morale del Comune di Napoli, in collaborazione con l’Università di Napoli L’Orientale, Istituto Confucio, l’Associazione culturale “Ciao Cina” e vede per il secondo anno come partner d’eccezione il MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

L’appuntamento è per sabato 21 gennaio presso le sale del MANN e presso la Galleria Principe di Napoli al Lazzarelle Bistrot.

“Siamo felici di festeggiare come ogni anno con un evento interculturale una delle festività principali della comunità cinese, che in Campania e in particolare a Napoli è molto presente. Il grande supporto dei nostri partner di sempre e l’arrivo di nuovi partner e nuovi sponsor ci motiva a fare sempre meglio per offrire ai nostri concittadini una giornata di cultura e divertimento, un’occasione per vivere insieme con gioia l’arrivo dell’Anno del Coniglio”. Queste le parole di Valerio Granato, CEO di Livenet cui fanno capo Livecode Full Media Agency e la digital radio AudioLive FM, media partner dell’evento.

Il Capodanno Cinese a Napoli, che riscuote sempre un grande successo e che lo scorso anno ha visto il MANN riempirsi di persone desiderose di conoscere meglio la cultura e le tradizioni cinesi, è diventato ormai un evento fisso della nostra città.

Conosciuto anche come Festa di Primavera, per il 2023 celebra il segno del Coniglio d’Acqua, caratterizzato da quiete, riservatezza, grande capacità di introspezione e fortuna.

Anche per questa edizione è prevista una grande affluenza per i workshop gratuiti che renderanno il Capodanno Cinese un giorno di festa non soltanto per i cittadini di origine cinese che abitano la città di Napoli, ma che daranno anche l’occasione di scoprire di più su una cultura dalle millenarie tradizioni che da sempre affascina e dialoga con l’occidente.

Sarà possibile partecipare ad una dimostrazione pratica di Mahjong, il famoso gioco con le tessere o prendere parte a un mini-corso esperienziale di degustazione del Tè a cura di Qualcosaditè. Oltre ai workshop presenti anche lo scorso anno di intaglio della carta e calligrafia, per questa edizione si aggiungono una suggestiva dimostrazione di Tai-chi nella sala del Toro Farnese, il workshop di pittura tradizionale (entrambi a cura dell’Istituto Confucio), e uno show cooking di cucina cinese per imparare a preparare gli jiaozi (i famosi ravioli) in collaborazione con Le Lazzarelle e NaturaSì, infine un infopoint – a cura di WoM– per i cittadini cinesi interessati a studiare e lavorare in Italia.

Non mancheranno esibizioni musicali a cura dell’Associazione Ciao Cina presso la Sala del Toro Farnese con gli artisti Chiara Ghezzi, Francesco De Dominicis, Francesca Fariello, Liu Yuanyuan e dalle 16:30 la festa continua presso la Galleria Principe di Napoli per i saluti istituzionali, il conto alla rovescia per la mezzanotte di Pechino (le 17:00 ora italiana) con la scenografica Danza del Leone a cura dell’Associazione Ciao Cina in collaborazione con l’Accademia Hak Fu Jow.

Tutta la cittadinanza è quindi invitata per le 10:00 di sabato 21 gennaio presso il MANN e la Galleria Principe di Napoli per festeggiare insieme perché i momenti di festa sono i migliori per stringere nuove amicizie e rinsaldare i rapporti!

Per saperne di più e per prenotare il proprio posto ad una o a più delle attività in programma: https://www.capodannocinesenapoli.it/