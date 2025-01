Capodanno cinese, l’anno del Serpente

- pubblicità -

Parte nel pomeriggio di martedì 28 gennaio il countdown verso l’anno del Serpente. Per dare inizio alle celebrazioni dell’anno legato all’animale simbolo di arguzia, intuizione e saggezza l’Istituto Confucio dell’Università di Napoli L’Orientale ha scelto Castellammare di Stabia.

In collaborazione con il Liceo Classico Statale “Plinio Seniore”, dove da anni sono attivi fruttuosi corsi di lingua e cultura Cinese, ha organizzato un incontro per attendere insieme lo scoccare della mezzanotte cinese (ore 17 locali).

L’appuntamento, aperto alla città, negli spazi della scuola, sita in via Nocera, 87, il 28 gennaio 2025 dalle ore 16.00 alle 18,30. Protagonisti saranno innanzitutto gli studenti liceali che si sono avvicinati alla cultura orientale ma non mancheranno canti, danze, musiche tradizionali, arti marziali e numerose attività tipiche della tradizione cinese, come la calligrafia, la pittura, i ritagli della carta e la cerimonia del tè.

“Abbiamo deciso – ha sottolineato Valeria Varriano, direttrice dell’Istituto Confucio di Napoli – di iniziare le celebrazioni del Capodanno cinese, o Festa della Primavera, nella città di Castellammare di Stabia per valorizzare e riconoscere il ruolo che ha avuto il liceo stabiese nella diffusione della cultura cinese in Italia. Il liceo “Plinio Seniore” è stato infatti una delle prime scuole ad aprirsi a questa realtà manifestando un alto livello di internazionalizzazione e di attenzione al mondo orientale. Il pomeriggio, per condividere il primo giorno dell’anno cinese, – conclude la professoressa Varriano – vuole offrire alla città tutta, a giovani e ad adulti, bambini e famiglie, una piacevole opportunità di avvicinarsi al mondo cinese”.

“Il Capodanno Cinese, simbolo di rinnovamento e speranza, – dichiara Fortunella Santaniello, preside del liceo Plinio Seniore– rappresenta per noi un’occasione unica per celebrare la diversità culturale e per approfondire la comprensione reciproca tra popoli. Attraverso eventi come questo, vogliamo non solo festeggiare un momento significativo per la comunità cinese, ma anche promuovere un dialogo costante che aiuti i nostri studenti a sviluppare una visione più ampia del mondo e ad affrontare il futuro con apertura e rispetto verso le altre culture.“

La manifestazione dopo la danza dei leoni prevede i saluti istituzionali del Sindaco di Castellammare di Stabia Luigi Vicinanza, delle due Direttrici dell’Istituto Confucio di Napoli, Professoressa Valeria Varriano e Professoressa Wu Junru.