Capodimonte, aperto il weekend ed anche a Pasqua, chiuso a Pasquetta.

Tris di mostre per chi decide di trascorrere il weekend di Pasqua (15, 16 e 17 aprile 2022) al Museo e Real Bosco di Capodimonte: Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli (fino al 7 gennaio 2023), Cecily Brown. The Triumph of Death (fino al 1 maggio 2022) inserita nel ciclo di mostre focus ‘L’Opera si racconta’ e Andrea Bolognino. Cecità, accecamento e oltraggio (fino al 17 aprile 2022) inserita nel ciclo delle mostre focus ‘Incontri Sensibili’ che termina proprio la domenica di Pasqua.

Visitabili anche le collezioni del Museo: la Farnese, la De Ciccio, le sale dell’Appartamento Reale in un recente riallestimento, la sezione dell’Armeria Reale e quella dell’arte contemporanea.

Le sale del museo saranno aperte secondo i consueti orari (8.30-19.30 primo piano, 10-17.30 secondo e terzo piano), allietate dalle attività dell’associazione MusiCapodimonte: sabato e domenica, dalla musica al pianoforte del M° Rosario Ruggiero e dalle performance della Compagnia Arcoscenico (Rodolfo Fornario e Antonella Quaranta).

Il Real Bosco ed il parco saranno aperti nei consueti orari il 15, 16 e 17 aprile 2022, mentre la Chiesa di San Gennaro resterà chiusa per tutto il week-end di Pasqua.

Chiusi il Museo e il Bosco lunedì 18 aprile 2022.

