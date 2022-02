Carnevale a Castellammare col villaggio dei bambini con Topolino e Super Mario.

Castellammare di Stabia in campo per i bambini. Topolino, Minnie, Super Mario e i Dinosauri arrivano a Castellamare. Tre Villaggi Gonfiabili con ambientazioni fantastiche per un Carnevale all’insegna dell’allegria e del divertimento. La Villa Comunale nei giorni sabato 26 e domenica 27 Febbraio e Martedì 1 marzo, si trasformerà in un parco divertimenti con tre villaggi tematici per tutti i gusti: Super Mario per gli amanti dei videogame, Jurassic Park per piccoli esploratori e avventurieri e Mickey Mouse per i più piccini.

La pandemia ha messo a dura prova i bambini, vittime spesso invisibili, tra i più colpiti in questo duro periodo. In due anni di pandemia hanno sperimentato distanziamento sociale, una scuola lontana, distante in Dad, attraverso lo schermo e non più al fianco dei compagni di banco, la separazione dai propri amici o il timore di abbracciare parenti stretti come i nonni per tenerli lontani da possibili contagi.

Compito delle Istituzioni è essere al fianco delle famiglie, supportarle nella crescita dei figli, e creare nella città spazi in sicurezza all’aperto dove i bambini possano ritrovare la gioia del gioco, della condivisione e dello stare all’aria aperta.

Per questo il Comune di Castellammare di Stabia in collaborazione con Azzurra spettacoli, leader in Campania nel settore dell’intrattenimento, ha deciso di investire nel progetto “Villaggio Kids”

Tre giorni di divertimento all’aria aperta con dei Villaggi super attrezzati di tutti i comfort e divertimenti per far trascorrere ai bambini delle ore felici con le loro famiglie in occasione del Carnevale.

La location è la Villa Comunale che ospiterà tre Villaggi gonfiabili: il Villaggio di Super Mario dove ad accogliere i bimbi saranno gonfiabili giganti di 6 metri dei protagonisti del videogame più popolare al mondo: Super Mario, Luigi e Fungo. T Rex, Triceratopo, Brontosauro e Stegosauro animeranno il villaggio di Jurassik Park. I simpaticissimi Minnie, Pluto e Topolino, saranno i protagonisti del Villaggio di Mickey Mouse. Inoltre in ogni villaggio sarà attrezzato con gonfiabili ‘scivolo’ e ‘salta salta’, area dj, giochi baby dance, e area distribuzione di pop corn e zucchero filato. Ogni Villaggio sarà animato da professionisti e il pomeriggio si concluderà con un grande show finale.

I Villaggi saranno gestiti nel rispetto delle norme anticovid.

Appuntamento dunque alla Villa Comunale di Castellammare di Stabia, sabato 26, domenica 27 Febbraio e martedì 1 Marzo, ore 15.30-18.30