Carnevale, c’è anche quello di Masaniello in Piazza Mercato

In programma in Piazza Mercato, il 2 marzo, la terza edizione del “Carnevale di Masaniello”, promosso dall’Associazione ASSO.GIO.CA con la rete territoriale del Forum Mercato Orefici e con il patrocinio morale del Comune di Napoli. In programma, dalle ore 10.00 alle 13.30, tante iniziative di animazione per bambini e famiglie, esibizioni di giocolieri e mangiafuoco, spettacoli di clown e parate di rievocazione storica e di maschere contemporanee.

Quaranta figuranti – giovani volontari di Asso.gio.ca. –, vestiti in abiti del seicento cuciti dai maestri Vincenzo e Davide Canzanella dell’omonima celebre sartoria teatrale, daranno vita ad un Carnevale d’altri tempi, con la partecipazione del noto artista di strada “Masaniello” e della paranza dei Jastemma 10.

Balli, canti e sfilate in maschera accompagneranno la spiegazione della storia della piazza che, per secoli, è stata sede del commercio e delle botteghe dei tessuti e dell’artigianato e che, quattrocento anni fa, divenne palcoscenico delle rivolte di Tommaso Aniello. Ci saranno giocolieri e mangiafuoco, gonfiabili, un’area giochi e tanta animazione. Per tutti sarà possibile scattare una foto ricordo, grazie ad un piccolo set fotografico allestito per la classica foto in maschera.

Dopo il passaggio del corteo storico di Masaniello, che attraverserà le strade del quartiere, famiglie e bambini si ritroveranno nel grande tendone da circo allestito dal Servizio Cultura del Comune di Napoli per assistere a uno spettacolo del Clown Giulio Carfora. Seguirà la parata dei personaggi Disney con la Banda Musicale di Casola di Gragnano ed infine la premiazione delle maschere più originali e a tema.

Nei giorni scorsi è stata, inoltre, approvata in Giunta, su proposta del Sindaco, dell’Assessore al turismo e alle attività produttive Teresa Armato e dell’Assessore alla legalità Antonio De Iesu, una delibera finalizzata alla promozione e valorizzazione delle manifestazioni carnevalesche. Questa delibera rappresenta un passo significativo verso il rilancio dei diversi appuntamenti di carnevale a Napoli, con l’intento di trasformarli in un momento centrale nel panorama degli eventi cittadini.

“Napoli è una città che incanta il mondo per la sua autenticità, per la forza delle sue tradizioni popolari e per la capacità di reinventarsi senza mai perdere la propria identità. Questa è la nostra ricchezza ed è ciò che attira visitatori da tutto il mondo” dice l’assessora al turismo e alle attività produttive Teresa Armato. “È straordinario vedere come, in queste settimane, Napoli si animi di creatività e passione grazie alle tante associazioni, famiglie e bambini che lavorano alla realizzazione di carri, pupazzi e costumi. Questo fermento è la dimostrazione di quanto il Carnevale sia un momento di condivisione, di appartenenza e di trasmissione delle tradizioni. L’Amministrazione comunale sostiene e incoraggia questo spirito, fatto di creatività, partecipazione e storia. Valorizziamo il Carnevale proprio in questa direzione: sostenere le sue radici popolari, favorire la partecipazione dei quartieri e rendere questa festa un momento in cui Napoli si mostra nella sua forma più autentica. Perché è questa autenticità a renderci unici e competitivi sul mercato internazionale del turismo”.

L’iniziativa mira a incentivare la partecipazione di privati, associazioni, fondazioni ed enti no profit nell’organizzazione di eventi carnevaleschi con un forte legame alle tradizioni locali. Particolare attenzione è rivolta al coinvolgimento dei giovani e alla promozione della socializzazione nei vari quartieri della città.

Le Municipalità saranno incaricate di valutare l’interesse pubblico delle iniziative e, laddove possibile, concedere l’esenzione delle spese relative ai servizi della Polizia Locale per la sicurezza e la viabilità, nel rispetto del regolamento vigente.

L’obiettivo è rafforzare l’immagine di Napoli come meta turistica di rilievo, sostenendo eventi legati al Carnevale che esprimano l’identità del territorio, assolvendo anche alla funzione di decentrare e destagionalizzare i flussi turistici.

La delibera dedicata alle manifestazioni carnevalesche si inserisce nell’ambito della valorizzazione delle diverse identità territoriali cittadine e segue un’altra delibera di giunta che prevede agevolazioni per chi decide di investire in cultura in piazza Mercato.

Carnevale di Masaniello-scheda e programma