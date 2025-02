Carnival Experience – Una Notte al Museo, sabato 1 al Denza

- pubblicità -

Napoli si prepara a vivere un evento straordinario che coniuga cultura, spettacolo e intrattenimento in un’unica serata magica. Sabato 1 marzo 2025, alle ore 19:00, l’Istituto Denza di Napoli ospiterà “Carnival Experience – Una Notte al Museo”, una festa in maschera esclusiva che trasformerà la splendida location in un palcoscenico di emozioni, storia e divertimento.

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Noi per Napoli,con il Patrimonio Morale del Comune di Napoli ,in collaborazione con Bruno Bonfiglio Eventi e in partnership con l’Associazione Culturale Primavera, avrà luogo nello spettacolare Salone “Essere e Benessere”, una cornice perfetta per una serata indimenticabile.

L’obiettivo principale di questo evento è quello di creare coinvolgimento del pubblico, favorendo la partecipazione attiva e il dialogo tra persone di diverse provenienze, generazioni e culture.

Vogliamo trasmettere il messaggio che l’arte e la storia possono essere strumenti di cambiamento e di unificazione, capaci di sensibilizzare e ispirare attraverso la bellezza e la condivisione.

Musica e Spettacolo: un’esperienza immersiva

La serata si aprirà con un raffinato recital lirico che vedrà protagonisti artisti di grande talento:

Il soprano Olga De Maio

I tenori Luca Lupoli e Lucio Lupoli

La pianista Natalya Apolenskaja

Le loro voci e la magia della musica classica incanteranno gli ospiti, regalando un momento di grande intensità artistica.

Ad arricchire ulteriormente l’atmosfera ci saranno le danze d’epoca curate dal gruppo culturale “Danzando nel Tempo”, che accompagneranno il pubblico in un viaggio affascinante tra storia e tradizione.

Un viaggio nella storia: visita esclusiva al Museo archeologico etrusco De Feis

Uno dei momenti più attesi della serata sarà l’esclusiva visita al Museo archeologico etrusco De Feis, resa possibile grazie alla gentile concessione di Padre Giuseppe Montesano.

Il museo, situato all’interno dell’Istituto Denza, ospita una prestigiosa collezione di circa 800 reperti etruschi, tra cui 250 oggetti provenienti da Orvieto e dall’Etruria, raccolti tra il 1869 e il 1888 dal padre barnabita Leopoldo De Feis.

Un’opportunità unica per immergersi nella storia e scoprire tesori archeologici di inestimabile valore.

Gusto e Divertimento fino a notte fonda

Dopo il viaggio tra musica e storia, gli ospiti potranno rilassarsi e degustare un ricco buffet con bevande incluse.

Il divertimento continuerà con:

Estrazione di Carnevale, con premi esclusivi

Premiazione della maschera più bella

Aperitivo di benvenuto

A partire dalle 22:30, il ritmo cambierà completamente con il DJ SET di Niky Pacelli, che farà scatenare tutti con un viaggio nella Disco Music anni ’90, per una notte di pura energia e divertimento.

Dettagli e informazioni utili

La partecipazione in maschera è facoltativa

Parcheggio gratuito

Gadget in omaggio per tutti i partecipanti

📞 INFO & CONTATTI: 339 4545044 – 339 7848888

Un Carnevale esclusivo e raffinato

“Carnival Experience – Una Notte al Museo” è un’occasione imperdibile per vivere un Carnevale diverso dal solito, in una cornice esclusiva che unisce il fascino della storia, la bellezza della musica e il piacere della festa.

Una notte speciale, tra arte, cultura e puro divertimento: Napoli è pronta a stupire!

Ringraziamo sponsor tecnici: Sole Ricevimenti che cura il catering della serata, Tenuta Jumara per la degustazione di vino,

Partnership e Media Partner:

Anps, Associazione della Polizia di Stato sez Pozzuoli, Associazione PrimaVera,Italiafelix TV, ArtesTv,

