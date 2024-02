Carnival Party nei Toys Center sabato 10

Carnevale è arrivato! E nel pomeriggio di sabato 10 febbraio i principali negozi Toys Center d’Italia si colorano con i Carnival Party per celebrare la festa più divertente dell’anno con giochi e intrattenimento: la partecipazione è gratuita, ma rigorosamente in maschera!

Il Carnevale è una cosa seria per Toys Center che ha predisposto tutto il necessario per vivere la gioia della festa e del travestimento per grandi e piccini: costumi, maschere, accessori e gadget per gli scherzi più divertenti.

Le private label Fancy World e Miss Fashion propongono travestimenti per tutti i gusti e tutte le età. Dai grandi classici come principesse, pirati, cowboy e indiani, ai supereroi e mascotte più in voga. Non mancano poi gli accessori per trasformarsi in poliziotti, fate, clown o unicorni. Dalle ali di farfalla ai set di baffi assortiti di tutte le forme e colori, senza dimenticare gli speciali trucchi adatti anche ai visi delicati dei più piccini. Il tutto ricoperto da una pioggia di coriandoli e stelle filanti!

Si può trovare ispirazione guardando le proposte del catalogo di Carnevale disponibile online e nei negozi e dal nuovo spot TV on air su tutti i canali kids.

Toys Center nasce negli anni ’90 ed è oggi leader in Italia nel mercato del giocattolo. Negli anni ha sviluppato un format al servizio della famiglia, con una gamma di prodotti sempre più ricca, che si è estesa dal giocattolo, alla puericultura, passando per il tessile, in spazi sempre più importanti. Con i suoi 135 punti vendita è parte di PRG Retail Group. www.toyscenter.com