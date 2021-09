Carosuonando, 1 ottobre a San Domenico Maggiore con i Lazzari Felici.

Per festeggiare l’imminente riapertura del Teatro Lazzari Felici, prevista sabato 9 Ottobre, l’organizzazione in collaborazione con l’APS Insolitaguida Napoli propone un evento imperdibile: Venerdì 1 Ottobre ore 21:00 nel suggestivo cortile di San Domenico Maggiore andrà in scena lo spettacolo Carosuonando a cura della Compagnia L’Arrocco.

Un piacevole viaggio musicale nell’attività artistica del Maestro napoletano nel suo periodo d’oro.

“Innovatore” della canzone napoletana e autore di canzoni, seppe dare anche alle canzoni napoletane più classiche quel ritmo ballabile che, ancora oggi, è fonte di ispirazione e di imitazione per molti altri artisti.

Lo spettacolo cercherà di far comprendere, attraverso la musica e qualche aneddoto, l’epoca, la vita e il carattere di uno degli “ambasciatori” più conosciuti della nostra città nel mondo.

Per prendere parte all’evento, contributo di partecipazione € 12, organizzato dall’Associazione Insolitaguida Napoli e Teatro Lazzari Felici, è necessario prenotare chiamando / whatsappando il 3389652288, oppure tramite i siti web www.insolitaguida.it o www.lazzarifelici.it, dove è possibile procedere anche all’acquisto online.