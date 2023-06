Carpisa e Carthusia insieme per una capsule di borse e accessori impreziosite da fragranze. 2 Eccellenze italiane

Carpisa è pronta ad inaugurare la stagione estiva con un progetto nato in collaborazione con lo storico brand di profumi Carthusia – I profumi di Capri: unacapsulecollection di borse ed accessori in limited edition– arricchiti proprio da una delle più celebri essenzeda sempre ispirate ai profumi dell’isola, ‘Aria di Capri’. Destinazione iconica, negli anni ha ispirato scrittori, attori, artisti e continua a nutrire la creatività di numerosi brand di moda e beauty con i suoi colori e le sue atmosfere.

La collezione si compone di 2 modelli di shopping bag, ognuno in versione grande e media, uno zaino e un nécessaire, il tutto realizzato in canvas in due fantasie che richiamano l’atmosfera caprese, in azzurro con stampa limoni, a righe bianche e azzurre come i famosi ombrelloni dei lidi isolani o ancora in una versione di colore esplosiva a righe bianche e fucsia. Con l’acquisto di uno zaino della collezione il cliente avrà in regalo un campione della fragranza, frutto di un’antica formula che ricrea la frizzante atmosfera caprese, impalpabile e vivace, che sa di cieli azzurri, sole caldo e fiori freschi. Un profumo magico ed unico, pieno di suggestioni e ricordi.

Questa collaborazione si inserisce all’interno di un progetto più ampio, ‘Fatto ad Arte’, che Carpisa ha intrapreso ormai da alcuni anni e che prevede la collaborazione del brand con realtà italiane che celebrano l’artigianalità nelle sue più alte forme di espressione. In particolare, quello intrapreso con Carthusia è un percorso che parte dal punto vendita fino ad arrivare al consumatore finale con l’obiettivo di valorizzare e divulgare l’artigianalità italiana.

La collezione è disponibile sia sul sito www.carpisa.it e in tutti gli store Carpisa a partire dal 6 giugno.