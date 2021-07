Carpisa e Idea Bellezza aprono nuovo punto vendita in via Luca Giordano.

Carpisa, in collaborazione con Idea Bellezza – Profumerie, insegna leader nel settore della distribuzione di articoli di profumeria, domani inaugurerà un nuovo concept store: un negozio che unisce, all’interno di un unico punto vendita, due brand, per offrire ai propri clienti un’esperienza d’acquisto ricca e completa, volta a trasformare la visita del consumatore da necessità a desiderio.

Al civico 118 di via Luca Giordano a Napoli, con una superficie di 320 metri quadrati totali, il concept store, primo di questo tipo, si sviluppa su due livelli, combinando sapientemente l’identità e lo stile dei due brand e valorizzandone il carattere italiano. I prodotti Carpisa e Idea Bellezza si trovano in una perfetta sinergia espositiva, il che non solo offre un connubio visivo, ma facilita anche l’esperienza di acquisto. Un unico ambiente raccoglie quindi contemporaneamente: i prodotti a marchio Carpisa: borse, valigie ed accessori ma anche quelli di Idea Bellezza: profumi, prodotti per il make-up, trattamenti e cosmesi, sia per l’uomo che per la donna.

Il nuovo format espositivo degli store Carpisa è stato applicato anche a questo punto vendita. Uno spazio moderno, sofisticato e raffinato dove l’eleganza dei materiali, accuratamente scelti, generano un’installazione contemporanea permanente, tecnologicamente avanzata con un’estetica leggera e luminosa nel rispetto dell’ambiente: tutti gli arredi di questo negozio sono infatti stati realizzati nel pieno rispetto delle normative ambientali e con l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili. I materiali, i colori e i dispositivi di illuminazione sono stati scelti nel rispetto della sostenibilità: collanti per pavimenti creati con materiali riciclati, vernici con assorbimento di CO2 e illuminazione a risparmio energetico sono solo alcuni dei componenti che sono stati scelti ed utilizzati per lo sviluppo del negozio. Il concept di questo nuovo negozio, si inserisce infatti un percorso aziendale più ampio, un piano di sostenibilità a 360 gradi, che Carpisa e il Gruppo Pianoforte, a cui Carpisa fa capo, sta portando avanti ormai da alcuni anni e che coinvolge diversi ambiti aziendali.

Il giorno dell’inaugurazione del punto vendita, che si terrà il 22 luglio, Valentina De Rosa, l’artista specializzata nella personalizzazione delle borse di paglia, già in tour in alcuni negozi Carpisa d’Italia, durante una sessione di ‘Live Panting’ sotto gli occhi dei clienti, dipingerà a mano, le borse di paglia della collezione Carpisa Estate 2021. I clienti avranno quindi la possibilità di personalizzare la borsa in paglia dei loro sogni con un disegno, con le proprie iniziali o con il proprio nome.

Idea Bellezza propone un format espositivo con un occhio che guarda al futuro. Neon, giochi di luce e nuova esposizione per tutte le grandi marche; ampliamento merceologico con reparti nuovi come saponi solidi e candele profumate entrambi realizzati attraverso partnership con importanti leader europei; tutta l’ampiezza e profondità di gamma possibile per il make-up; il tutto espresso in quell’assortimento che da sempre rende Idea Bellezza punto di riferimento per i clienti.

Il giorno dell’inaugurazione Idea Bellezza ospiterà il tour della propria nuova mascotte Kiss, che lascerà ai clienti un ricordo fotografico della giornata.