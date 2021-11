Casa Corriere, fino a domenica a Palazzo Reale.

Una tre giorni di dibattito aperto alla città, in uno dei luoghi simbolo di Napoli, Palazzo Reale.

Casa Corriere, l’iniziativa nata sei anni fa da un’ idea di Gaetano Afeltra, sbarca nel capoluogo partenopeo dove celebra la prima edizione del suo festival.

Apertura in mattinata con il Pnrr protagonista. Ospiti del direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, e di quello del Corriere del Mezzogiorno, Enzo d’Errico, il ministro per il Mezzogiorno Mara Carfagna e quello per i Beni Culturali, Dario Franceschini. Dibattiti, ma anche visite guidate riservate ai lettori del Corriere.

La prima, alla scoperta di Palazzo Reale, ha visto come Cicerone d’eccezione il direttore di Palazzo Reale Mario Epifani. Un viaggio nella storia che ha emozionato i preparatissimi lettori del Corriere con i quali Epifani ha condiviso i progetti per il futuro del museo. In contemporanea la visita al teatro San Carlo.

Domani si replica. A seguire, in quella che è la prima delle tre giornate del festival, un forum con gli scrittori di Napoli, da Viola Ardone a Peppe Fiore, e uno su etica e formazione col filosofo Sebastiano Maffettone. Sud protagonista nei dibattiti successivi con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e quello del Lavoro Andrea Orlando. Chiusura con la lectio di Walter Veltroni incastonata tra l’ incontro con il tecnico del Napoli Luciano Spalletti e l’ omaggio a Dante nel teatrino di Corte.

Mezzogiorno ancora protagonista nei panel previsti per domani dedicati a cultura e spettacoli. Tra gli ospiti Lina Sastri, Erri De Luca, Roberto Andò tra gli altri.

Domenica la chiusura con un a faccia a faccia col sindaco di Napoli Gaetano Manfredi intervistato dalle firme del Corriere del Mezzogiorno. (ANSA).