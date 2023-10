Casa della socialità al Vomero, inaugurazione giovedì 19

“Casa della socialità”: Apre il nuovo Centro Giovanile comunale “Casa della socialità” nel cuore della V Municipalità

Continua l’attività del Comune di Napoli a sostegno delle Politiche Giovanili con l’apertura di un nuovo Centro Giovanile “Casa della Socialità” sito in Via Verrotti 5 (ad angolo con Via Menzinger). La consegna delle chiavi all’Assegnataria “La Casa di Matteo” avverrà giovedì 19 Ottobre 2023 alle ore 10,00 presso la struttura alla presenza dell’Assessore ai Giovani Chiara Marciani e della Presidente della Municipalità Clementina Cozzolino.