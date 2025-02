Casa Sanremo, il live gala di The Code

- pubblicità -

Musica live, flash dei fotografi e cena gourmet. Questi gli ingredienti principali dell’Opening Gala a Casa Sanremo organizzato da The Code in collaborazione con Forbes Italia. Tante le personalità del mondo della discografia, della produzione musicale, e protagonisti del mondo dello spettacolo che hanno partecipato all’attesissimo evento durante la 75esima edizione del Festival di Sanremo.

Nato da una idea di Fabrizio Scippa, Ceo di The Code Srl, con il manager Claudio La Commara, per celebrare le imprese che sostengono l’industria musicale, l’Opening Gala ha avuto in programma una conferenza stampa moderata dal giornalista e autore Gabriele Parpiglia, durante la quale sono intervenuti Nicola Formichella, Ceo di Forbes Italia; Davide D’Atri, fondatore e amministratore delegato di Soundreef; Giovanni Valle, Founder Thaurus Publishing; Ciro Buccolieri, Manager Thaurus Publishing; l’avvocato Marzia Savi, legale esperta music business.

Sul carpet la sfilata degli ospiti della serata esclusiva a partire dall’ex calciatore e commentatore tv Lele Adani, all’attore Massimo Boldi, la showgirl Aida Yespica, le Miss Italia Alice Sabatini, Manila Nazzaro col marito Stefano Oradei e Denny Mendes, la ballerina Francesca Tocca, l’attrice comica Barbara Foria, il direttore d’orchestra Enrico Melozzi, il conduttore radiofonico Gigio D’Ambrosio, l’attrice e content creator Mirea Flavia Stellato, il mago Jey Lillo prossimo concorrente di “Pechino Express” col fratello Francesco, e ancora Ludovica Pagani, Martina Maggiore, Alice Sabatini, Eleonora Incardona, Mirko Gancitano, Federica Calemme, Federica Fedolfi, Chiara Balistreri, Simona Guatieri, Valentina Fradegrada, Gloria Fregonese, Letizia Pone, Ilaria Capponi, Francesca “La tecnologia” di “Avanti un altro!”, Giulia Cavaglià, Matteo Diamante, Nikita Pelizon e tanti altri.

Grande musica con il live voce e piano di Walter Ricci che ha aperto la serata con un medley dei suoi successi dall’album “Naples Jazz”, seguito dal concerto di Gianluigi Lembo per i 30 anni dell’Anema e Core di Capri che ha accompagnato la cena firmata da Gambero Rosso. Tutti in pista al termine con il dj set di Andrea D’Amante.

Dato il successo dell’iniziativa, realizzata grazie agli sponsor Altus Real Immobiliare, Benedetta Riccio Make Up, Bidoo, Caporale Pizzerie, Celli Sposi, Eg Wines, Fit Paddy, Gyn Arbory Dry, Harkey Davidson, Idola, Minabi, Palestra Marika Bisaccia, Patatas Nana, Pujje Olio, Shop Ricondizionati, Steve Jobs, Università Itinera Scuola Online, Vini Varvaglione, l’organizzazione è già al lavoro per la prossima edizione del Festival di Sanremo.