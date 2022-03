Castel Sant’Elmo si illumina per la pace.

Da giovedì 3 marzo e per tutto il fine settimana Castel Sant’Elmo, sede della Direzione regionale Musei Campania, sarà illuminato con i colori della bandiera ucraina, per diffondere un segnale di solidarietà nei confronti del popolo ucraino e di ripudio della guerra.

Il Castello, dalla collina di Napoli, unirà la sua luce di speranza a quella di molti altri monumenti e siti del patrimonio culturale italiano, che giorno dopo giorno aderiscono alla campagna “La Cultura unisce il mondo”, lanciata dal Ministero della Cultura per ricordare il valore della pace.

L’iniziativa, organizzata dalla Direzione regionale Musei Campania in forte sinergia con la V Municipalità “Arenella-Vomero” del Comune di Napoli e con Unicoenergia srl, accompagnerà simbolicamente la fiaccolata silenziosa per dire NO alla guerra in Ucraina, organizzata dal Comune di Napoli – V Municipalità con la Comunità di Sant’Egidio e la Chiesa di Napoli per le strade del Vomero.