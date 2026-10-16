Cenerentola 24 torna su Real Time: Ciro Florio apre le porte del set

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Torna su Real Time Cenerentola 24, con dieci nuove puntate in onda ogni sabato mattina. In attesa di scoprire le protagoniste e le loro storie, la produzione ha aperto alla stampa il set della quarta stagione, al Cumeja Beach di Baia Felice, sul litorale domizio, per un’anteprima dell’ultimo ciak.

Il cuore del programma resta lo stesso: in ventiquattro ore, donne che stanno attraversando un momento difficile vengono accompagnate da un team di professionisti in un percorso di trasformazione, tra trucco, acconciatura e abiti, fino a tornare a guardarsi allo specchio con occhi nuovi.

La novità di quest’anno è la location: affacciato sul mare, il Cumeja Beach regala al programma un’atmosfera luminosa e suggestiva. «Volevamo portare una ventata di estate anche nella stagione invernale, non a caso Big Bang Production ha scelto il Cumeja Beach», racconta Ciro Florio, il make-up artist che accompagna le protagoniste nel percorso di trasformazione.

Cenerentola 24 non è però soltanto una questione di cipria, rossetti, acconciature e abiti. Le tecniche di trucco si evolvono, i look diventano sempre più innovativi, ma la vera sfida è un’altra: aiutare chi ha vissuto momenti difficili a ritrovare la sicurezza in se stessa. Le protagoniste sono donne che hanno subito delusioni, affrontato sofferenze o smarrito la serenità necessaria per guardarsi allo specchio. Per loro, le ventiquattro ore del programma rappresentano un’occasione per riscoprire il proprio valore e ripartire con uno sguardo diverso sul futuro.

Dieci puntate, dieci storie che si intrecciano tra emozioni, difficoltà e nuove possibilità. Alcune avranno un’intensità particolare, altre sapranno strappare un sorriso, perché ogni percorso è diverso e la vita non ha una sola sfumatura.«Il make up può essere un punto di partenza per ritrovare la fiducia in se stessi. Quando una persona torna a piacersi e a riconoscersi allo specchio, può ritrovare anche la voglia di rimettersi in gioco», spiega Florio. La trasformazione estetica diventa così un gesto di cura, un modo per riscoprirsi e recuperare quell’autostima che le esperienze negative possono mettere a dura prova.

Dopo 35 anni di carriera e tre edizioni del programma alle spalle, Ciro Florio affronta questa nuova stagione con maggiore maturità e consapevolezza. Se all’inizio la televisione era soprattutto una sfida personale, oggi si sente parte di una squadra affiatata, in cui ogni professionalità, contribuisce a valorizzare le storie delle protagoniste: da Giovansante Hair e Gino Donnarumma per Tricosistem, a Pisano Sartonia. «È un lavoro corale, armonioso, in cui tutti collaborano con lo stesso obiettivo. Sono convinto che questa nuova stagione saprà conquistare il pubblico», conclude Florio.

Nomi, storie e trasformazioni restano per ora top secret.