Centenario Aeronautica Militare, cerimonia in Piazza Plebiscito con esibizione delle Frecce Tricolori mercoledì 5.

Mercoledì 5 aprile in piazza del Plebiscito si terrà il il giuramento e il battesimo del Corso Drago VI dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli.

La manifestazione di domani sarà anche arricchita dall’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare Italiana che proprio nel 2023 celebra il centenario della sua Fondazione.

Le Frecce Tricolori quindi sfileranno sui cieli di Napoli mercoledì 5.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale, meglio nota come PAN, è stata costituita nel 1961 dallo Stato Maggiore Aeronautica con l’obiettivo di creare una formazione aerea specificatamente dedicata all’addestramento acrobatico.

La PAN, nota anche come “Frecce Tricolori“, rappresenta la più numerosa e spettacolare formazione acrobatica al mondo, con i suoi piloti che si esibiscono in spettacolari acrobazie che solcano i cieli di tutto il mondo. La formazione è composta dai migliori piloti italiani, ed è espressione dei valori nazionali e della passione per il volo, nonché un esempio di professionalità, abnegazione, spirito di corpo e senso della disciplina.

La cerimonia sarà presieduta dalle più alte cariche della Forza Armata, della Difesa e delle Istituzioni della Repubblica, nonché dalle autorità locali e dagli allievi della 1° classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica.