Cento anni di Rotary a Napoli

Martedì 28 gennaio, alle ore 19, nell’Androne delle Carrozze del Palazzo Reale di Napoli, sarà inaugurata la mostra per celebrare i cento anni del Rotary Club Napoli.

La mostra è suddivisa in cinque stanze tematiche, ognuna delle quali racconta un aspetto unico del percorso del Rotary: dalla sua fondazione a Chicago, fino ai progetti realizzati per la città di Napoli e il mondo intero.

Il prof. Massimo Franco, Presidente del Rotary Club Napoli e curatore della mostra, ha dichiarato: “La mostra multimediale “Cento anni di Rotary per Napoli” si propone di narrare la storia del Rotary Club Napoli con un viaggio interattivo nei cento anni di impegno, servizio e contributi alla comunità. In cinque ambienti, con cinquanta pannelli grazie ad una combinazione di esposizioni fotografiche, documenti, video, testimonianze e installazioni interattive tramite QR code e NFC, i visitatori avranno l’opportunità di conoscere i valori del Rotary, tra cui servizio, solidarietà e promozione della pace, nonché l’impatto delle iniziative e progetti del Rotary per la Città di Napoli. Fondato nel 1924, il Rotary Club Napoli ha sempre posto al centro della propria missione il servizio agli altri, l’amicizia, e la promozione di alti valori etici. Nei decenni di iniziative umanitarie, culturali e sociali, abbiamo cercato di rispondere con concretezza e passione alle esigenze della nostra Città, lavorando per costruire un futuro migliore. Questa mostra non è solo un viaggio nel tempo, attraverso immagini, documenti e testimonianze, ma è soprattutto un messaggio di speranza per il futuro. Cento anni di attività ci insegnano che, con il lavoro di squadra e una visione chiara, è possibile fare la differenza. Il Rotary -ha concluso il professore Massimo Franco- continuerà ad essere al servizio di Napoli, perché il nostro impegno non si ferma qui: è solo l’inizio di un nuovo capitolo”.