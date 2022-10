Centonove, l’inedito di Marco Morandi dedicato a Rino Gaetano.

Centonove, musica e parole di una parabola sentimentale. Di un futuro incontrato e conosciuto in un sogno. Sabato 29 ottobre, in occasione del compleanno dell’indimenticabile Rino Gaetano, esce il nuovo brano di Marco Morandi dal titolo CENTONOVE (M. Morandi; Piji), che sarà in rotazione radiofonica e disponibile nelle piattaforme digitali. A dieci anni dal suo ultimo singolo, Marco torna a pubblicare una nuova canzone per ricordare il Kammamuri’s calabrese che, a 41 anni dalla sua scomparsa, continua ad essere una delle figure più amate della nostra musica d’autore, anche dai giovani che non l’hanno conosciuto. Era il 2 giugno 1981 quando Rino Gaetano, all’anagrafe Salvatore Antonio Gaetano, muore improvvisamente in un tragico incidente. Centonove continua a percorrere la strada di quella notte, all’alba di un’estate, sotto il cielo di Roma e all’ombra di un sogno. Marco Morandi, infatti, spiega: «Racconto una storia d’amore che il tempo non ha scolorito, poco conosciuta ma tanto vissuta, ho pensato a come sarebbe stata oggi se il destino non l’avesse interrotta in quella tragica mattina: è la storia di Rino e Amelia». Rino Gaetano ha influenzato la crescita artistica di Marco; è stato e continua ad essere una figura importante nella sua vita: «Lo canto da sempre, è uno degli artisti che amo di più – precisa il cantautore – Una notte l’ho sognato dopo una lunga serata passata insieme al mio amico cantautore Piji a parlare di lui, della sua vita e dei suoi brani, di quello che avrebbe potuto dire oggi. Di getto ho scritto la canzone, un omaggio, una dedica. La mattina dopo ho trovato una mail con un testo di Piji che completava magicamente il mio. In questo brano ho immaginato Rino parlare con Amelia, la compagna della sua vita, l’ho immaginato gridare “l’ultima parola non l’ho ancora detta” e salire sul suo “109 per la rivoluzione” ma, stavolta, insieme a lei, perché, come è scritto anche nei suoi testi, l’amore è l’unica vera rivoluzione contro un mondo immobile». Il titolo risuona forte dell’eco di uno tra i brani più belli della discografia di Rino, E io ci sto, title track dell’album datato 1980 che prende il via con un riff di chitarra e poi “mi alzo al mattino con una nuova illusione, prendo il 109 per la Rivoluzione”. Fu l’ultimo disco, una rivoluzione. Centonove è un’istantanea, che ha il sapore di un ricordo di un tempo mai accaduto ma immaginato, c’è stato dunque un momento, lungo un miraggio, in cui il cantautore calabrese ha “bussato” alla soglia di una notte per vivere la sua storia d’amore: Centonove nasce così, scritta dopo un sogno. In questo nuovo progetto musicale Marco Morandi si è circondato di tanti fan di Rino, le persone che lo hanno conosciuto e tanto amato; dei suoi amici, dei collaboratori e di lei, Amelia, il grande amore e musa ispiratrice di Centonove. Sono loro i protagonisti del videoclip – di prossima uscita – come spiega l’artista: «Ognuno di loro ha partecipato con entusiasmo a testimonianza che il suo ricordo è ancora vivo in tutti noi». Nei prossimi mesi il cantante sarà in tour con lo spettacolo “20 canzoni da portare su un’isola deserta”: un viaggio tra i pezzi intramontabili che più ama, tra cui anche alcuni di Rino, e di cantautori che fanno parte del suo mondo, come Lucio Dalla, Franco Battiato, Ivano Fossati, tra gli altri.