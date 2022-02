Check List, Giovanni Battimiello espone alla Shazar Gallery da sabato 19.

Sabato 19 febbraio dalle ore 16.00 la Shazar Gallery presenta Check List, la personale di Giovanni Battimiello. La mostra, a cura di Valentina Muzi, mette in scena un ambiente scansionato, un mondo sorvegliato ed enfatizzato dai colori acidi del video di un immaginario nastro trasportatore e dalle lucide valigie di plexiglass che mostrano il proprio contenuto ad un ipotetico controllo che ne verifica l’essenza. Cinque i caratteri che si rivelano nel lavoro di Battimiello, nature differenti leggibili attraverso gli oggetti posti nelle valigie, simbolo del vissuto e del momento storico. “

A dar voce alla loro identità sono gli stessi viaggiatori, chiamati ad esprimersi nella forma più consona per raccontarsi al meglio, o per negarsi. Così facendo si contrappone la sfera reale della valigia “scansionata”, la quale diventa contenitore e contenuto di identità vaganti, con il virtuale che racchiude la personalità di ogni singolo viandante. Un cortocircuito con il quale l’artista intende innescare una profonda riflessione sul rapporto di ciò che possediamo, di come veniamo esaminati e per quello che siamo veramente.”

Il progetto di Battimiello svela il privato, mostra l’intimità, un personale bagaglio che conduce alla vera conoscenza dell’altro, ad una presa di coscienza, unica via, secondo l’artista, verso la sicurezza, molto più del controllo.

La personale di Giovanni Battimiello, Check List, rimarrà aperta fino al 2 aprile 2022 dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30 o su appuntamento.