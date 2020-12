Chi ci ferma!: 11 voci per la rassegna del S. Pietro a Majella venerdì 11 in streaming.

Undici giovani cantanti daranno vita a un galà operistico dalla Sala Martucci per la rassegna Chi ci ferma! organizzata dal Conservatorio di Musica San Pietro a Majella e programmato in streaming venerdì 11 dicembre alle ore 18. Una parata di ugole da conoscere affollerà, a debito distanziamento, la sala, contribuendo all’allestimento di una tavola festiva ricca di ghiottonerie, tra un brano e l’altro si declameranno ricette e cataloghi di pietanze luculliane e si andrà lentamente imbandendo il desco pantagruelico. Come nei tempi lontani la musica darà il giusto tempo ai momenti delle libagioni.

Si ascolteranno brani di Cimarosa, Donizetti, Mozart, Wolf-Ferrari, Rossini, Rota, Sorosbal e Bizet intonati da (in ordine d’apparizione) Antonino Spataro, Antimo Dell’Omo, Milly Maccaro, Armando Napoletano, Marika Capone, Raffaele Paco Pisani. Giuseppe Todisco, Pasquale Petrillo, Stefania Ciaramella, Marco Barletta ed Elede Facciuto accompagnati dai pianisti Angelo Gazzaneo, Maurizio Iaccarino e Giuseppe Leone. È una serata all’insegna di pagine favorite tratte dal grande repertorio operistico che ancor più metteranno in luce il valore della scuola di canto dell’antica istituzione. Come al solito l’appuntamento, che sicuramente sarà seguito dal folto pubblico virtuale che sta seguendo questo ciclo, sarà trasmesso attraverso i canali social del Conservatorio: https://www.youtube.com/channel/UCniPOSH42fLEjlUqKXRXnKw e https://www.facebook.com/conservatoriodimusicasanpietroamajelladinapoli