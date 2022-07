Chi tene ‘o mare – Festival del Mare del Miglio d’oro, gran finale con James Senese domenica 24 a Torre del Greco.

James Senese chiude ai Molini Marzoli di Torre del Greco domenica 24 luglio “Chi tene ‘o mare – Festival del Mare del Miglio d’oro”. L’evento, organizzato da La Bazzarra e finanziato dalla Regione Campania – Flag Litorale Miglio d’oro, ha coinvolto 4 città del Golfo di Napoli in un viaggio itinerante tra musica, arte e valorizzazione della costa vesuviana.

Il leggendario sassofonista partenopeo, classe 1945, si esibirà nella serata conclusiva del festival diretto da Gigi Di Luca, già sold out, in quartetto con Rino Calabritto (al basso), Alessio Busanca (synth e tastiere) e Fredy Malfi (alla batteria).

In mezzo secolo di carriera James Senese ha attraversato generi, epoche, mode, senza lasciarsi mai corrompere in nome del mercato. I suoi numi tutelari sono Miles Davis e John Coltrane. La sua granitica coerenza artistica e intellettuale sono famose come il suono del suo sax.

Passando per i seminali Showmen con Mario Musella, i Napoli Centrale (tuttora la formazione che lo identifica), le collaborazioni con l’indimenticabile amico Pino Daniele ma anche il sodalizio artistico e fraterno che lo ha legato a Franco Del Prete, James Senese ha suonato e cantato i vinti, quelli che non hanno mai avuto voce. Lui gliel’ha data, con l’energia e la rabbia del suo sax e della sua voce, che hanno contraddistinto la sua produzione, fatta di coraggio e determinazione: quella di un “Nero a metà.

«Abbiamo immaginato questo festival come un insieme di esperienze, con diverse sezioni che indagano vari aspetti legati al tema del mare. Nei mesi scorsi abbiamo portato avanti molte attività con le scuole, incontri e convegni, visite guidate e nei week end di Luglio abbiamo presentato concerti e spettacoli a Portici, Torre Annunziata, Ercolano e infine Torre del Greco» dichiara il direttore artistico Gigi Di Luca.

Il Festival del Mare del Miglio d’Oro ha accolto nelle quattro città coinvolte nel progetto, tra gli altri, Eugenio Bennato, Enzo Gragnaniello, Don Pasta, Javier Girotto con i Nuevo Tango, Ayom, Andrea Rea Trio e Ars Nova Napoli. Si conclude questo fine settimana a Torre del Greco dove sono attesi sabato 23 luglio per una doppia replica (ore 20 e 21.30), nell’area portuale lo spettacolo Colapesce oltre la Leggenda e il concerto di Maurizio Capone. Infine, domenica 24 luglio dalle 21, l’atteso live di James Senese ai Molini Marzoli che chiuderà questa prima edizione della rassegna. Tutte le iniziative in programma sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.