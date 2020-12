Christmas Gospel Concert a San Lorenzo Maggiore, lunedì 21 in streaming.

Lunedi 21 dicembre 2020 alle ore 21.00 in diretta streaming dalla Basilica di San Lorenzo Maggiore a Napoli, e visibile sulla pagina facebook di Grandenapoli.it, chiunque lo desideri, può godersi la VI edizione del “Christmas Gospel Concert”, spettacolo presentato dal giornalista Claudio Iacono e patrocinato dal Comune di Napoli. Sono tutti invitati dall’Associazione Vivere Napoli, da anni attiva nel settore eventi e presente sul territorio della Campania, nonché organizzatrice per il decimo anno consecutivo di grandi e risonanti concerti di Natale. Perciò mantiene la tradizione e non rinuncia allo show musicale natalizio con la collaborazione del Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore e il coro gospel Rita Ciccarelli & Flowin Gospel, uniti e solidali in questo difficile periodo.

Si dovrà fare a meno del pubblico in presenza, ma se è vero che l’intento è sprigionare gioia, sarà comunque possibile sentirsi tutti affianco anche se lontani. Il concerto, la cui visione sarà completamente gratuita, raggiungerà tutti gli spettatori attraverso la pagina facebook di Grandenapoli.it. Si vivrà di emozioni diverse ma comunque riscalderanno i cuori.

Anche per questa edizione speciale ci sarà la sublime voce di Rita Ciccarelli e dei Flowin’ Gospel con i contralti: Francesca Gargiulo, Rita Salvarezza, Cristina Balzano, i soprani: Tilde Barbaro, Gabriella Cossidente, Federica Padiglione, Kate D’Angelo, i tenori: Fabio Saggiomo, Roberto Sanzullo, Enzo Gagliardi e al pianoforte e programmazione, il maestro Alessandro Scialla. Insieme diffonderanno il messaggio della musica gospel oltre le semplici parole, raccontandone le radici e il suo continuo evolversi, con l’intento di lasciar cogliere l’essenza spirituale del messaggio cristiano che anima le canzoni, tra sonorità blues, jazz, soul e rock, caratterizzati dal caldo intreccio vocale e da un’esplosiva vitalità, con un vasto e ricercato repertorio.

Un momento di gioia realizzato grazie all’impegno dei partner coinvolti (Vivere Napoli, Complesso di San Lorenzo Maggiore, Flowin Gospel e Grande Napoli) e agli sponsor: Form Retail, Centro Moda Napoli e Big Party e il service AC audioluci.