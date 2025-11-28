Ci vediamo al Quadrivio domenica 30 a Secondigliano

- pubblicità -

Secondigliano è un quartiere che cambia, ricco di storie, luoghi e comunità che raramente trovano spazio nel racconto pubblico. Oggi un tratto di questo territorio, tra Secondigliano, Miano e Scampia, è al centro di un importante processo di rigenerazione urbana che ha nel Quadrivio uno dei suoi punti più delicati e simbolici.

Ci vediamo al Quadrivio, iniziativa promossa dal Comune di Napoli che invita cittadine e cittadini a scoprire il quartiere attraverso le voci di chi lo vive ogni giorno. Non una semplice visita guidata, ma un percorso di ascolto e incontro: associazioni, educatori, abitanti e realtà locali accompagneranno il cammino condividendo memorie, punti di vista e progetti che già oggi generano valore per il territorio.

Partecipare significa conoscere il quartiere dall’interno e contribuire, con la propria presenza, a un processo collettivo che guarda al futuro del Quadrivio. La partecipazione è gratuita, su prenotazione: invitiamo a compilare il form dedicato per permetterci di organizzare al meglio la passeggiata. Camminiamo insieme per restituire voce ai luoghi. Perché la memoria è un fatto collettivo, e il futuro si costruisce passo dopo passo. Da qui nasce, iniziativa promossa dal Comune di Napoli che invita cittadine e cittadini a scoprire il quartiere attraverso le voci di chi lo vive ogni giorno. Non una semplice visita guidata, ma un percorso di ascolto e incontro: associazioni, educatori, abitanti e realtà locali accompagneranno il cammino condividendo memorie, punti di vista e progetti che già oggi generano valore per il territorio.Partecipare significa conoscere il quartiere dall’interno e contribuire, con la propria presenza, a un processo collettivo che guarda al futuro del Quadrivio. La partecipazione è, su: invitiamo a compilare il form dedicato per permetterci di organizzare al meglio la passeggiata.

Data e orario:

domenica 30 novembre – Quadrivio, Corso Secondigliano 571 – ore 10:00 domenica 30 novembre – Quadrivio, Corso Secondigliano 571 – ore 10:00 Info e prenotazioni

La partecipazione è gratuita su prenotazione

Modulo prenotazione: https://forms.gle/EqurCKZ1N96DtPwy5

Per informazioni: quadriviosecondigliano@gmail.com

Per seguire gli avanzamenti del processo segui: https://www.instagram.com/quadrivio_secondigliano/