Cinema a Capodimonte: Musical!, rassegna di film musicali in lingua originale da giovedì 8.

Al via la rassegna cinematografica al Museo e Real Bosco di Capodimonte, quest’anno all’insegna del musical. Sullo schermo nell’auditorium, al piano terra del museo, scorreranno sei pellicole molto note che hanno emozionato intere generazioni, in lingua originale ma sottotitolate in italiano, da Gli uomini preferiscono le bionde a Cenerentola a Parigi, da La febbre del sabato sera a Moulin Rouge! da Coco a Yesterday.

Gli spettatori possono accedere, previo acquisto in biglietteria del ticket Museo al costo di 2 euro previsto per le aperture serali, senza bisogno di prenotazione e fino ad esaurimento posti. Il Museo, infatti, sarà aperto dalle ore 19.30 alle ore 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30) per dare comunque la possibilità a chi non volesse vedere il film di visitare il Museo e le mostre in corso.

La rassegna cinematografica “Cinema a Capodimonte: MUSICAL!”, a cura di Maria Tamajo Contarini, Anna Masecchia e Lorenzo Marmo, è finanziata con i fondi europei del progetto POC 2014-2020 “Capodimonte oggi racconta” e realizzata dal Museo e Real Bosco di Capodimonte, Amici di Capodimonte Ets con la collaborazione tecnica di “Dietro le quinte. Servizi per lo spettacolo”.

Ecco la programmazione dei film:

Giovedì 8 dicembre 2022, ore 20.00

Gli uomini preferiscono le bionde

Di Howard Hawks, 1953, USA, 91 minuti

Un classico del cinema di tutti i tempi, interpretato da due protagoniste da urlo: Marilyn Monroe e Jane Russell, dirette dal regista di culto Howard Hawks, racconta l’amicizia tra due ballerine molto diverse tra loro e presenta in chiave ironica i contrasti, la rivalità e la grande complicità delle due donne.

Venerdì 9 dicembre 2022, ore 20.00

Cenerentola a Parigi

Stanley Donen, 1957, USA, 103 minuti

Interpretato da Audrey Hepburn e Fred Astaire, diretti dal regista e coreografo Donen e tratto dal musical presentato a Broadway da George e Ira Gershwin, raccoglie i protagonisti del musical americano degli anni Cinquanta. La timida bibliotecaria Jo va a Parigi come corrispondente di un giornale di moda per poter incontrare un ammirato filosofo. In realtà, come nella magica trasformazione hollywoodiana, la vediamo entrare leggiadra nel mondo della moda francese, vestita dallo stilista Hubert de Givenchy,

Sabato 10 dicembre 2022, ore 20.00

La febbre del sabato sera*

John Badham, 1977, USA, 119 minuti

Tributo alla disco music degli anni Settanta, il film che racconta la passione per il ballo dell’italo americano Tony Manero, divenne un vero e proprio caso cinematografico. Acclamato dal grande pubblico e dalla critica più all’avanguardia, è ambientato nella realtà multietnica della gioventù residente a Brooklyn. La colonna sonora è stata per anni il disco più venduto di sempre.

*film vietato ai minori di 14 anni

Giovedì 15 dicembre 2022, ore 20.00

Moulin Rouge!

Baz Luhrmann, 2001, USA, Australia, 125 minuti

Musical stravagante che mette insieme i modelli del genere in versione moderna. Ambientato nella Parigi di fine Ottocento, un giovane scrittore inglese si trasferisce nel variopinto quartiere parigino. A contatto con l’ambiente dello spettacolo scopre l’interesse per il teatro e si innamora di una seducente ballerina del Moulin Rouge. Ispirato alla Traviata di Giuseppe Verdi il film è diretto dall’eccentrico regista australiano Luhrmann.

Venerdì 16 dicembre 2022

Coco

Lee Unkrich, Pixar Animation, 2017, USA 105 minuti

Capolavoro del cinema di animazione della Pixar Animation Studios. Il ragazzino messicano Miguel si ritrova nel mondo dei defunti alla ricerca del suo trisavolo, in una continua avventura con il mondo reale a lui contemporaneo. Un viaggio in cui sono presenti allegria e riflessione. Pluripremiato.

Sabato 17 dicembre 2022, ore 22.00

Yesterday

Danny Boyle, 2019, R.U, Russia, Giappone, Cina, USA 115 minuti

Diretta dal regista di Trainspotting (1996) e The Millionaire (2008), più che un musical è un film cantato. Commedia sulla “beatlesmania” che ha influenzato le nuove generazioni dagli anni Sessanta ad oggi.

Ingresso con pagamento del ticket Museo (2 euro), senza prenotazione e fino ad esaurimento posti

Per informazioni capodimonte.cultura.gov.it

Tel +39 339 219 4907

Mail dlqeventi@gmail.com

