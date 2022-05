Cinema Park: Pets 2 – Vita da animali torna in proiezione in tutti i The Space Cinema.

‘Pets 2 – Vita da animali’, il film d’animazione con le voci di Alessandro Cattelan, Laura Chiatti, Lillo e Francesco Mandelli, ritorna in proiezione nelle sale di tutti i The Space Cinema domenica mattina e nei giorni festivi con il rendez–vous dedicato alle famiglie.

Il lungometraggio diretto da Chris Renaud è il sequel di ‘Pets – Vita da animali’ (2016). In questo episodio il cagnolino Max è alle prese con i problemi di ansia dovuti alla nascita del figlio della sua padrona che lo ha reso iper-apprensivo nei confronti del nuovo padroncino. Ellie, la padrona di Max, decide così di portare tutta la famiglia a fare una scampagnata fuori città: qui Max e Duke incontrano mucche, tacchini e volpi decisamente poco socievoli. Nel frattempo, a New York a sorvegliare il quartiere restano Gidget e Chloe che cercano di riprendere il gioco preferito di Max, un’ape sonora finita in un appartamento pieno di gatti. Il coniglio Nervosetto, invece, si convince di avere superpoteri da quando la padrona Molly ha iniziato a vestirlo da supereroe. Un secondo capitolo che ruota intorno ad un’unica domanda: Come passano le giornate i nostri cuccioli quando non siamo a casa con loro?

Il circuito raccomanda la prenotazione online per assicurarsi il posto in sala ed evitare assembramenti negli spazi comuni. Per conoscere i prossimi titoli in programmazione e prenotare il proprio posto in sala è possibile visitare la pagina ufficiale sul sito The Space Cinema al link:https://www.thespacecinema.it/iniziative/cinema-park.