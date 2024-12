Circo Lidia Togni domenica 15 all’Ippodromo di Agnano

- pubblicità -

Grande evento domenica 15 dicembre al “Family Park”, il villaggio per grandi e bambini avvolto nella magia del Natale. Nella cornice dell’Ippodromo di Agnano ci saranno gli artisti del celebre Circo Lidia Togni ad aggiungersi alle altre grandi attrazioni distribuite su una superficie di oltre 10.000 mq.

Nell’orario continuato, dalle ore 10:00 alle ore 17:00, ad accogliere i bambini e le loro famiglie non ci saranno solo i personaggi del mondo Disney e le mirabolanti performance di bravissimi artisti di strada. Ci saranno anche le sfilate delle Principesse e dei Supereroi, con cui scattare foto e giocare, ma anche il Grinch, simpatico personaggio che “odia” il Natale.

Domenica sarà anche la giornata dedicata in modo particolare al food, con le specialità napoletane (pizze, panini, graffe e rustici) e altre gustose delizie a tema natalizio. La magia del Natale si respirerà subito, all’inizio del percorso, con laCasa di Babbo Natale, poi con l’imperdibile la Santa Claus Station (dove i bambini possono scrivere la loro letterina), con il laboratorio degli Elfi dove l’Elfo Professore racconterà le storie più magiche, con la finta nevicata al ritmo delle canzoni natalizie e con i mercatini natalizi e quelli dedicati ad artigianato e vintage.

Non mancano spettacoli e musica: sul Palco Grande, ci sarà il musical di Mary Poppins e quello dedicato alle avventure di Gomitolino. Artisti itineranti, giocolieri, ma anche i personaggi dei musical, interagiranno con gli ospiti all’interno del villaggio, allietato dalle melodie natalizie in filodiffusione. Occhio alla “One Piece I Pirati”, in cui i bambini possono trasformarsi e truccarsi da pirati per entrare nella ciurma. Brillantini e trucchi da principesse invece per le bambine.

Non manca il puro divertimento, con l’area Gonfiabili, la gara sui mini kart o il giro del villaggio sui pony. La “Città della Red Bull” aspetta grandi e piccini per giochi a tema. C’è spazio anche per un po’ di movimento, con la Città Sportiva in cui ci si può cimentare nel tiro con l’arco o in una partita di calcetto per bambini.

Promozione speciale per domenica 15 dicembre: ingresso gratuito per i bambini fino ai 10 anni di età e special price per gli adulti, che pagano 10,00 euro.

Info e Biglietti:

Orario di apertura di Family Park Napoli

· dalle ore 10:00 alle ore 17:00.

Ticketing:

I biglietti per accedere al Family Park Napoli si possono acquistare:

· al botteghino;

· online: sulla piattaforma ETES o sul sito ufficiale dell’evento www.familyparknapoli.it