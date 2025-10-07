Circo Paolo Orfei ad Acerra

- pubblicità -

Lo show di successo del Circo Paolo Orfei, presenta, “ Africa, il Regno Animale”, nel napoletano ad Acerra, arriva il circo dei record, con artisti premiati al Festival del Circo di Montecarlo, i giganti sono in pista con l’attrazione pluripremiata, gli elefanti della famiglia Gartner e i maestosi felini di Francesco Berosini, con le meravigliose tigri bianche.

Dal 10 ottobre al 2 novembre, grandi attrazioni esotiche ed acquatiche, per il circo diretto dalla famiglia Martino-Dell’Acqua.

Il super confortevole complesso circense, si trova al centro commerciale Le Porte di Napoli, Acerra Corso Italia.

In programma i seguenti spettacoli: venerdì 10 ottobre, debutto, ore 18.00 e 21.15; gli altri giorni ore 17.00 e ore 19.30; venerdì, ore 18.00 e 21.15 martedì e mercoledì riposo, per riprese televisive. Visita agli animali del circo la domenica e festivi, dalle 10.00 alle 13.00. Giovedì family day, tutti a 7 euro.

www.primafilaticket.it Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 3478988192 oppure 3480056243, le pagine Facebook Circo Africa il regno animale, è importante per aver garantito il posto prenotare su

Il Circo Paolo Orfei vanta di uno show unico, sotto la direzione artistica di Niky Martin. In pista si aprono le danze con straordinarie esibizioni: dai giganti della savana, gli elefanti, con esibizioni acrobatiche della famiglia Gartner, attrazione premiata al Festival del Circo di Montecarlo, ai maestosi felini di Francesco Berosini, alla cavalleria, alle attrazioni esotiche ed acquatiche; evoluzioni aeree con la giovane e brillante Rita De Angelis, Desiree Royal con il suo entusiasmante numero di hula hop; alta cavalleria con Genny Martino; Il giovane e spericolato Primo De Angelis, acrobata al filo, Desiree Pirlo abile artista ai tessuti; divertimento con i clown e magia con lo spettacolo dei Macaggi, luci e colori con la stella raggiante, la donna laser unica nel suo stile Michelle, e grande sfilata di animali esotici.