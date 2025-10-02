Ciro Musella per i bambini del Santobono

- pubblicità -

Ciro Musella, noto hair stylist e specializzato nei trattamenti patch per capelli, con saloni a Cercola e Portici, ha partecipato da protagonista agli eventi musicali più importanti dell’anno a Napoli in Piazza del Plebiscito: il concerto simbolo contro la violenza sulle donne “Una. Nessuna. Centomila”, gli show live di Gigi D’Alessio, suo cliente da anni e “Pino è – Il Viaggio del Musicante” in omaggio a Pino Daniele, per celebrare i 70 anni dalla sua nascita e i 10 anni dalla sua scomparsa.

Accanto a questi traguardi professionali e pubblici, Ciro Musella porta avanti da oltre un anno un importante impegno sociale a Napoli: ogni lunedì è presente presso l’Ospedale Santobono, in collaborazione con la Fondazione Santobono Pausilipon, dove si dedica come acconciatore alle mamme e ai bambini ricoverati. Un gesto concreto di vicinanza e solidarietà che unisce bellezza e cura al sostegno umano in un momento di fragilità.

La presenza di Musella a fianco del celebre cantautore napoletano Gigi D’Alessio, conferma un rapporto di fiducia e professionalità che dura da tempo, rafforzando il legame tra il mondo dello spettacolo e l’eccellenza artigianale campana.

Allo stesso modo, l’adesione di Musella a “Una. Nessuna. Centomila” sottolinea la sensibilità e l’impegno di un imprenditore che, oltre a rappresentare un punto di riferimento per la cura dell’immagine, intende dare voce a valori universali come il rispetto, la solidarietà e la lotta a ogni forma di violenza.

I saloni Barber Chic by Ciro Musella, situati in Via Europa 21, Cercola, e in Via Libertà 14, Portici, sono riconosciuti per l’alta specializzazione nei trattamenti innovativi, come il patch cutaneo e i percorsi di benessere e stile personalizzati.

Con la sua presenza a fianco di artisti, progetti di valore e iniziative di solidarietà, Ciro Musella ribadisce il suo ruolo di ambasciatore di qualità, professionalità e impegno sociale.