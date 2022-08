Ciro Sannino dà il Buongiorno ai napoletani con “Luna Mattina” su TV Luna, da Settembre.

La nuova stagione televisiva si va a delineare anche per le emittenti regionali e per Ciro Sannino, volto del panorama televisivo partenopeo, sta per partire una stagione molto impegnativa. Il conduttore, infatti, fa ritorno a Tv Luna con un morning show quotidiano, “Luna Mattina” dal lunedì al venerdì dalle 11.45 e il talent show dedicato alla musica neomelodica “Dammi un’ Occasione”, in prima serata da fine ottobre sempre su Tv Luna che vede in giuria 5 big della musica napoletana o neomelodica, che dir si voglia: Giusy Attanasio, Marco Calone, Nancy Coppola, Rico Femiano e Stefania Lay. Inoltre, Sannino è anche a lavoro spalleggiato da suo fratello, Gianfranco Sannino, per il ritorno dei talent dedicati alla danza “Ti va di Ballare?” e “The battle of Dreams”. Ma l’impegno con “Luna Mattina”, il morning show quotidiano è sicuramente quello piu’ imminente.

“Un “impegno impegnativo”, lo definisce il conduttore, “che strizza l’occhio ai contenitori Nazionali”. “Luna Mattina”, racconta Ciro Sannino, “sarà una casa dove a viverci ci sarò io e tutti coloro che vogliono viverci o venire a trovarmi. Saremo attenti a ciò che accade. Abbiamo abbastanza dimestichezza con questo genere di format, provenendo da oltre 5 anni di “Domenica Like” e “Domenica sulla Luna”. Sarà un continuo racconto della quotidianità, commentando e vivendo ciò che ci circonda. Cercheremo di dare varie sfumature a questo racconto che a volte avrà tinte chiare, altre volte un po’ più scure. E poi mi piace sempre dar voce alla gente, quindi chiunque abbia bisogno di raccontare qualcosa siamo a disposizione…”

Inoltre, dalle prime immagini della scenografia si intravede una cucina, un’altra grande passione del conduttore ma assicura che a cucinare non sarà lui… e se sarà affiancato da un volto femminile, oppure no, Sannino risponde che si sta ragionando con la rete su un eventuale presenza femminile già individuata che potrebbe essere una vera sorpresa per il pubblico napoletano, dal momento che si tratterebbe di un volto molto popolare… Spazio anche per le interviste a personaggi già conosciuti che si racconteranno in modo inedito ma anche a artisti emergenti che hanno qualcosa da raccontare, proprio come nel talent “Dammi un’occasione” che ha subito rallentamenti nelle registrazioni prima per l’emergenza covid e poi per impegni lavorativi del cast ma Sannino, assicura che sarà uno show che farà tanto discutere, sperando di abbattere pregiudizi e unificare la musica, quella che suscita grandi emozioni. “Dammi un’occasione”, inoltre, è un progetto, a quanto pare, ampio che avrà anche altri sviluppi con la voglia di far si che diventi un punto di riferimento per chi vuole intraprendere questa carriera. “A Napoli abbiamo bisogno di meno polemica e di piu’ mani che aiutano a valorizzare ciò che abbiamo…”, afferma Ciro che sempre relativamente alla musica sogna di realizzare un evento musicale vicino al Festival di Sanremo ma totalmente napoletano ma per ora, dal 19 Settembre alle 11.45 , tutti i giorni vi aspetta su TV Luna con “Luna Mattina”.