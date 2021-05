Claude Monet: the Immersive Experience, da giovedì 20 alla chiesa di San Potito.

La grande mostra internazionale “Claude Monet: the Immersive Experience” arriva a Napoli dal 20 maggio, nella seicentesca Chiesa di San Potito, in via Salvatore Tommasi, nei pressi del MANN – Museo Archeologico Nazionale.

Dopo Barcellona, Bruxelles, Milano e Torino, la coloratissima mostra immersiva adatta a tutta la famiglia arricchisce la monumentale Chiesa di San Potito, nel cuore del centro storico di Napoli. Un’esposizione site specific che si fonde con il luogo in cui si trova, rendendo l’esperienza unica. A scegliere Napoli come location è Exhibition Hub, società di Bruxelles specializzata nella progettazione e produzione di mostre immersive.

“Claude Monet: The Immersive Experience” si avvale delle più recenti tecniche di mappatura digitale per creare un’interpretazione totalmente nuova delle opere del padre dell’impressionismo. Tra pennellate proiettate a 360 gradi, su più di 1000 m2 di schermi, e realtà virtuale (VR), il visitatore viene accompagnato in un viaggio attraverso i colori e i giochi di luce di oltre 300 dipinti di Monet. Il connubio tra arte e tecnologia che ne deriva porta a un risveglio dei sensi e a un piacere per gli occhi e per la mente. L’esperienza indica la strada per un nuovo modo di fruire l’arte, svelando la vita e l’opera di un grande artista come il fondatore del movimento impressionista. L’ultima sala, dedicata ai workshop, permetterà ai più piccoli di cimentarsi nell’arte di Monet, creando opere a lui ispirate, da portare con sé come ricordo della visita.

Per la gioia degli appassionati del maestro e anche dei neofiti, desiderosi di scoprire le sue opere emblematiche e soprattutto di sognare, questo viaggio sulle orme di Claude Monet sarà alla Chiesa di San Potito a Napoli dal 20 maggio.

Dal 20 maggio al 20 ottobre 2021

Claude Monet: The Immersive Experience

Mostra multimediale ed esperienza virtuale

Chiesa di San Potito

Via Salvatore Tommasi, 1

nei pressi del MANN, Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Orari: 10:00 – 20:00 (la biglietteria chiude alle ore 19:00)

Giorno di chiusura: mercoledì

Facebook @monetexperiencenapoli

Instagram @monetexperiencenapoli

Info:

https://www.expo-monet.it/

+39 351 540 2684

info@expo-monet.it

Biglietti in vendita dal 17 maggio su www.ticketmaster.it

Come raggiungerci:

a piedi o in auto

da via Pessina 27 attraverso la scala di San Potito

da via Santa Teresa degli Scalzi, girare in via Salvatore Tommasi

Trasporto pubblico

Metropolitana

linea 1 fermata Museo, 200 m a piedi

linea 2 fermata Piazza Cavour, 300 m a piedi

bus

fermata Piazza Museo, autobus linee 139, 147, 301, 604, 3M, 168, C63, 178, consultare il sito della ANM- Azienda Napoletana Mobilità s.p.a.: http://www.anm.it/