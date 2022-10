Clicca un Tasto dona un Pasto, la giornata al Banco Alimentare con Lidl e Luca Abete per contrastare la povertà.

Si è tenuto stamane, presso la sede del Banco Alimentare Lombardia di Muggiò (MB), l’evento conclusivo della charity “Clicca un Tasto dona un Pasto”, iniziativa solidale legata alla campagna sociale motivazionale #NonCiFermaNessuno, ideata da Luca Abete, che dal 2014

coinvolge gli studenti universitari per incoraggiarli nel difficile cammino della vita.



Presenti all’iniziativa, oltre a Luca Abete, il Presidente di Fondazione Banco Alimentare Giovanni Bruno e Massimiliano Silvestri, Presidente LIDL Italia.

#NonCiFermaNessuno è un format che indirizza la propria attenzione su diverse dinamiche utili alla crescita personale dei giovani e sostiene, pertanto, da 7 anni il Banco Alimentare con iniziative concrete mirate a sensibilizzare le nuove generazioni al contrasto dello spreco alimentare ed incoraggiarli ad avvicinarsi al mondo del volontariato, che ha sempre più necessità di nuove figure a sostegno delle attività solidali.

Celebrare la Giornata Mondiale per il Contrasto alla Povertà, – dichiara Luca Abete – con una grande festa dei giovani che si impegnano e della solidarietà che fa rima con operatività è per noi il modo più entusiasmante per chiudere il tour 2022. La consegna di 30.000 pasti al Banco Alimentare significa contribuire al sostegno di tantissime famiglie italiane in povertà. Per noi non è però un punto di arrivo: la partecipazione attiva degli studenti a questo evento

rappresenta l’inizio per molti di loro di un’esperienza di volontariato in grado di cambiare prospettive e consapevolezze.

La community, grazie all’interazione con il sito ufficiale del progetto (www.noncifermanessuno.org) , ha raccolto alimenti pari a 30.000 pasti completi* che, in occasione della Giornata Mondiale di Lotta alla Povertà, sono stati consegnati al Banco Alimentare che, con le strutture caritative convenzionate, aiuta quasi 1.750.000 persone

in difficoltà sul territorio nazionale. *1 pasto equivalente corrisponde a un mix di 500 gr di alimenti in base ai LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana)

“Siamo grati di essere anche quest’anno beneficiari della campagna sociale motivazionale #NonCiFermaNessuno – dichiara Giovanni Bruno, Presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus – che Luca Abete promuove da vari anni riuscendo a coinvolgere tanti giovani e a sensibilizzarli verso azioni concrete nella lotta allo spreco. Ringraziamo anche Lidl Italia per l’importante donazione di alimenti che ci aiuta nella nostra azione quotidiana di sostegno agli enti caritativi che aiutano le tante persone che si trovano sempre più nel

bisogno, soprattutto nell’attuale momento di grande difficoltà economica e sociale”.

Food donor della charity è Lidl Italia, che quest’anno festeggia 30 anni di attività in Italia e ha pensato di sostenere l’azione solidale con una fornitura di 15 tonnellate di prodotti alimentari.

La collaborazione tra l’Azienda e Banco Alimentare è iniziata diversi anni fa con la partecipazione alla Giornata Nazionale della Colletta alimentare ed è proseguita con il programma “Oltre il carrello – Lidl contro lo spreco”, un modo concreto per operare sul territorio e ridurre, appunto, lo spreco alimentare donando le eccedenze dei supermercati Lidl a chi ne ha bisogno. Il progetto prevede la donazione costante di prodotti alimentari non più vendibili secondo gli standard commerciali, ma ancora buoni e sicuri. Dal pane all’ortofrutta fino agli articoli confezionati: le eccedenze di circa 500 nostri supermercati sono recuperate attraverso un piano di ritiro quasi giornaliero e destinate ad una rete di strutture caritative distribuite sul territorio che collaborano con il Banco Alimentare.



“In quattro anni di attività – spiega Massimiliano Silvestri, residente Lidl Italia – abbiamo raccolto e donato oltre 26.000 tonnellate di cibo che equivalgono a circa 52 milioni di pasti. Numeri senza dubbio importanti, ma che diventano drammaticamente piccoli davanti alle grandi emergenze che sta affrontando il Banco Alimentare oggi. Essere Food Donor di #Noncifermanessuno e sostenere concretamente la campagna “Clicca un Tasto dona un Pasto” ci ha permesso di unire due valori per noi importanti: da una parte l’aiuto a chi ha bisogno e dall’altra l’incoraggiamento ai giovani per superare le difficoltà della vita”.

All’evento hanno preso parte anche gli allievi della cooperativa sociale In-Presa di Carate-Brianza. Dopo aver assistito con interesse allo speech motivazionale di Luca Abete si sono adoperati in un’esperienza diretta di volontariato attivo insieme agli operatori del magazzino del Banco Alimentare Lombardia, rafforzando così ulteriormente il significato dell’iniziativa.

E’ stata per noi un’esperienza formativa ed interessante – hanno commentato gli studenti di In-Presa – Essere stati volontari per un giorno e vedere il lavoro che quotidianamente si fa nei magazzini del Banco Alimentare per dare la possibilità a migliaia di famiglie di avere un pasto dignitoso è stato stimolante. Consigliamo a tutti i nostri coetanei di avvicinarsi al volontariato e donare se stessi per il bene degli altri.

Maggiori informazioni sulla campagna sociale #NonCiFermaNessuno e l’attività di charity sono disponibili sul sito www.noncifermanessuno.org