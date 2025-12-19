Coca-Cola in Campania con il Viaggio della Fiamma Olimpica

- pubblicità -

Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 proseguirà il suo cammino in Campania il 22 e 23 dicembre con la sua diciassettesima e diciottesima giornata.

Il 22 dicembre la tappa partirà da Amalfi, passando per Positano, l’Isola di Capri, Sorrento, Gragnano, Castellamare di Stabia, per concludersi a Pompei, dove in Piazza Bartolo Longo dalle 17:00 alle 19:30 si terrà la City Celebration con musica, intrattenimento e attività aperte al pubblico.

Tra i tedofori scelti da Coca-Cola ci saranno Raffaella Giugni, Segretario Generale della Fondazione Marevivo, e Stash dei The Kolors, portatori di storie di impegno sociale e passione per la musica.

Coca-Cola, Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, annuncia la partecipazione di Raffaella Giugni, Segretario Generale della Fondazione Marevivo, come tedofora in un momento suggestivo e memorabile: allo Yacht Club di Marina di Stabia, dove il 22 dicembre accenderà il Braciere del Viaggio della Fiamma Olimpica sull’eliporto di fronte allo splendido scenario del mare e del Vesuvio.

La scelta di Raffaella Giugni si inserisce nella volontà di Coca-Cola di valorizzare le persone e le storie che ogni giorno generano un impatto positivo sul territorio e sostengono la crescita delle comunità per dare vita a un cambiamento significativo. Per Coca-Cola il Viaggio della Fiamma Olimpica è anche un racconto collettivo che intende promuovere valori universali attraverso realtà simbolo dell’impegno civile e dell’impatto sociale nel Paese. Ogni tappa è un’occasione per testimoniare come lo Spirito Olimpico possa estendersi oltre lo sport, trasformandosi in un’occasione concreta per promuovere inclusione, solidarietà e coesione sociale.

Da diversi anni Coca-Cola e Marevivo collaborano in iniziative di sostenibilità ambientale, come campagne di sensibilizzazione e giornate di pulizia delle spiagge, anche attraverso la promozione del corretto riciclo delle confezioni.

Il 23 dicembre il percorso toccherà Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, fino a Napoli, dove in Piazza del Plebiscito dalle 17:00 alle 19:30 il pubblico potrà vivere la City Celebration. I tedofori di questa giornata saranno Pino Maddaloni, Ciro Ferrara e il collettivo creativo The Jackal, esempi di eccellenza, passione e spirito di squadra.