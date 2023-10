Coccolino sceglie Napoli per il lancio del nuovo look del brand e della nuova linea di ammorbidenti concentrati, sabato 7 e domenica 8 Piazza Dante

Un grande appuntamento dedicato al colore e allo stile sta arrivando a Napoli, nel cuore della città, in piazza Dante: Sabato 7 e Domenica 8 Ottobre, dalle 10:00 alle 18:00 la grande piazza del capoluogo campano si trasformerà in un coloratissimo set all’insegna della moda, dove scattare foto e sottoporsi gratuitamente a consulenze di colore e armocromia.

L’iniziativa – aperta a tutti – è offerta da Coccolino, il marchio di ammorbidenti del gruppo Unilever che da 50 anni si prende cura del bucato degli italiani e che ora sceglie Napoli per presentare la nuova linea di ammorbidenti concentrati e la grande campagna promozionale, con l’avvio di alcune iniziative sull’intero territorio nazionale.

La marca che da cinquant’anni è sinonimo di ammorbidente, riconoscibile con il suo iconico Orsetto, evolve in una immagine più moderna, dinamica, colorata, inclusiva e al passo con lo stile e le ultime tendenze. Il tenero Orsetto diventa più disinvolto e vivace e va alla conquista di un pubblico più giovane al grido di CoccolinoColorStylist.

Napoli è stata scelta come prima tappa del cambiamento per celebrare le oltre 2,5 milioni di famiglie che ogni anno scelgono Coccolino al Sud Italia (fonte: GFK consumer panel anno terminante Giugno 2023 ) e riservare loro la possibilità di sottoporsi a consulenze di immagine gratuite e personalizzate nelle 4 postazioni allestite in piazza con la specialista Anna Iadicicco e il suo team di consulenti. Durante tutta la durata dell’evento pubblico chi lo desidera potrà scoprire gratuitamente a quale stagione cromatica appartiene, ricevere consigli di stile e gadget all’insegna della propria palette cromatica.

La tendenza:

Diffusa negli ultimi anni in vari ambiti, dalla moda al beauty, l’armocromia oggi vanta istituti certificati dove apprenderla; si tratta di una disciplina che consente di individuare la palette cromatica ideale per ciascuno, ovvero i colori in grado di valorizzare attraverso l’analisi della combinazione di pelle, occhi e capelli.

Identificare la propria palette di “colori amici” è utile non solo per avere un aiuto nella scelta di abiti e accessori, ma anche della giusta colorazione di capelli e make-up.

Dopo l’evento di Napoli in piazza Dante Coccolino prosegue la festa per il cambiamento all’insegna del colore con un concorso e un simpatico test gratuito nei punti vendita e online



https://www.dettofranoi.it/coccolinocolorstylist/

Il concept dell’evento, la realizzazione e l’amplificazione social è a cura dell’agenzia Apload.

Coccolino, la storia

Coccolino nasce nel 1978 come primo ammorbidente per lavatrice. Nel 1983 lancia la versione liquido concentrato e nel 2006 il primo ammorbidente con tecnologia microcapsule a rilascio graduale della fragranza. Il formato eco-ricarica risale al 2013. Nel 2017 fa il suo arrivo il primo ammorbidente ultra concentrato con la nuova linea Coccolino Intense, che ha visto il lancio delle fragranze limited edition ispirate al mondo dell’arte e della pittura. Nel 2019 nasce Coccolino Ispirato dalla natura, certificato ecocert, si tratta della prima linea costituita dal 98,9% di ingredienti di origine naturale, con fragranze biodegradabili e senza aggiunta di coloranti. Nel 2021 parte un intero rinnovamento del marchio: l’orso da simbolo tradizionale di “coccolosità” si evolve, è al passo con i tempi, per diventare un’incarnazione contemporanea e con personalità. Oggi è possibile scegliere tra due linee di prodotto: Linea Classica: riprende i profumi storici con l’aggiunta della tecnologia anti-odore per eliminare i cattivi odori dai propri vestiti; Linea Intense Care: i profumi più sensoriali con la tecnologia Pro-Fibre che le protegge dai danni dei lavaggi.

About Unilever

Unilever è una delle principali aziende di beni di consumo a livello mondiale che opera nei mercati Beauty & Wellbeing, Personal Care, Home Care, Nutrition e Ice Cream. Presente in oltre 190 paesi in tutto il mondo, i suoi prodotti vengono usati ogni giorno da 3,4 miliardi di persone.

Unilever impiega oltre 127.000 persone a livello globale e nel 2022 ha realizzato vendite per 60,1 miliardi di euro.

Suo obiettivo è di essere leader globale nella sostenibilità e di dimostrare come il proprio modello di business purpose-led e future-fit sia in grado di produrre performance superiori. Da sempre è impegnata ad essere un’azienda innovativa e responsabile.

L’Unilever Compass, la strategia di business, guida nella crescita sostenibile e responsabile attraverso 3 grandi obiettivi:

• migliorare la salute del pianeta,

• migliorare la salute, la fiducia e il benessere delle persone,

• contribuire ad una società e un mondo più equi e inclusivi.

Per maggiori informazioni su Unilever e i suoi marchi, visita il sito: https://www.unilever.it/.