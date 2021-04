Cohousing Cinema Napoli, Pitching Day con Clemart.

Nell’ambito delle attività del Cohousing Cinema Napoli, in seguito agli accordi intercorsi con la società Clemart per la realizzazione della serie tv “Il Commissario Ricciardi” presso gli spazi di Palazzo Cavalcanti, l’Ufficio Cinema del Comune di Napoli invita tutti i giovani autori cinetelevisivi napoletani a partecipare alla selezione per prendere parte ad una giornata di pitching, che si svolgerà in modalità online.



Per partecipare alla selezione gli autori dovranno inviare all’indirizzo email ufficio.cinema@comune.napoli.it il materiale indicato all’ art. 2 dell’avviso nel periodo tra il 16 ed il 30 aprile 2021.



