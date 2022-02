Collezionismo, filatelia e numismatica, Memorial Correale sabato 19 e domenica 20 a Castellammare.

Weekend di sabato 19 e domenica 20 febbraio imperdibile per gli amanti del collezionismo, a

Castellammare di Stabia in provincia di Napoli.

Si terrà la manifestazione Memorial Correale, giunta alla 54° edizione, evento numismatico,

filatelico e collezionistico, organizzato dall’Associazione Circolo Tempo Libero, in memoria

del defunto presidente Salvatore Correale, attirando centinaia di visitatori e partecipanti

provenienti da ogni regione d’Italia.

La mostra mercato anche quest’anno si conferma come un appuntamento di altissima qualità,grazie alla presenza di studiosi, qualificati operatori del settore, periti iscritti all’albo del

Tribunale della Camera di Commercio, numismatici iscritti alla N.I.P, N.I.A e filatelici alla

FSFI – Federazione Fra le Società Filateliche Italiane.

Per la terza volta presso lo spazio espositivo completamente ristrutturato, video sorvegliato, dipiù di 1000 mq, con spazi ampi necessari a rispettare alla lettera il protocollo Covid,

all’interno dell’Hotel Queen Daisy, che si trova in via Schito n°185.

Un punto di riferimento dal 1994, in esposizione materiale certificato con dichiarazione di

autenticità, dalle monete antiche a quelle moderne, dai francobolli alle cartoline, dalle stampe

ai libri antichi, con la possibilità di prenotare le ultime emissioni dello Stato Vaticano e

dell’Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato.

La Collezione composta da 17 monete, le cui tematiche celebrano avvenimenti storici, artisti,

personaggi simbolo della nostra tradizione e della nostra cultura imprenditoriale.

Dall’emissione ispirata al Purgatorio di Dante, alla moneta dedicata alla grande arte

interpretativa di Alberto Sordi, alla bellezza senza tempo dell’opera di Antonio Canova, nel

200° anniversario della morte, ma anche il ricordo e la gratitudine nei confronti dei magistrati

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sacrificando la propria vita per la lotta alla mafia e per

la strenua difesa delle Istituzioni, lasciando un’impronta indelebile per le future generazioni.

Un’opportunità più unica che rara per scoprire il collezionismo di qualità, approfondendo la

conoscenza attraverso lo studio, un lungo viaggio storico, geografico, scientifico, coinvolgendo e appassionando le nuove generazioni, stimolando con sani valori e principi etici.

L’ingresso è gratuito, all’entrata sarà richiesto il Certificato verde Covid-19 rafforzato.

Gli orari di apertura e chiusura sono sabato 19 febbraio 2022, dalle ore 9 alle 18, mentre

Domenica 20 febbraio 2022, dalle ore 9 alle 13.

Per offrire massima ospitalità e accoglienza ai presenti, sarà messa a disposizione un area

ristoro con servizio bar, sala ristorante, pranzo o cena completa a prezzo fisso di € 15.

Per ulteriori informazioni:

Associazione Circolo Tempo Libero

Iscritta alla FSFI – Federazione fra le Società Filateliche Italiane