Collezionismo, torna il 28 e 29 giugno il Memorial Correale a Castellammare

Fine settimana di venerdì 28 e sabato 29 giugno 2024, due giornate ricche di emozioni, scoperte e passioni condivise!

Se sei un appassionato di collezionismo, non puoi perderti il Memorial Correale manifestazione di collezionismo giunta alla 62° edizione, si terrà all’interno dell’elegante e luminosa sala dell’Hotel Le Palme, storica struttura alberghiera a circa 5 minuti a piedi dall’uscita di via Pioppaino della Circumvesuviana Napoli-Sorrento.

Questo evento è l’occasione perfetta per scoprire pezzi unici, incontrare altri collezionisti e condividere una sana passione con persone che amano ancora socializzare.

L’evento sarà arricchito da un mercatino esterno e dalle celebrazioni per i 30 anni della fondazione del Circolo Filatelico Numismatico “Tempo Libero”.

Gli orari di apertura e chiusura sono venerdì 28 giugno dalle ore 9 alle 19, mentre sabato 29 giugno dalle ore 8:30 alle 17.

Per offrire massima accoglienza e convivialità ai presenti, sarà messa a disposizione una sala ristorante, dove si potranno gustare prodotti tipici locali, pranzo o cena a menù fisso a soli € 20, inoltre di sera si potrà usufruire del giardino “Le Palme” con la vera protagonista, la pizza con i sapori e gli odori unici partenopei.

L’ingresso è libero e gratuito, all’interno della struttura ampio parcheggio custodito.

In esposizione:

Monete antiche e moderne, francobolli, banconote italiane ed estere, decorazioni militari, cartoline, storia postale, gettoni, tokens, stampe, orologi, folder, bollettini illustrativi, interi postali, album, immagini sacre, carte telefoniche, quotidiani, locandine, libri, fumetti, figurine, calendari militari, penne da scrittura, pins, spille, oggettistica varia, accessori e raccoglitori per collezioni.

Saranno distribuite gratuitamente delle copie della rivista numismatica Panorama Numismatico giunto al numero 405, rivista di numismatica, medaglistica e cartamoneta, che offre al collezionista all’appassionato ed allo studioso uno strumento indispensabile per essere aggiornati su tutto quello che accade nel mondo ed in particolare in Italia.

Inoltre saranno distribuite gratuitamente le copie della rivista numismatica Il Gazzettino di Quelli del Cordusio giunto al numero 10, 183 pagine.

Ricordiamo che il Gazzettino è autoprodotto, autogestito un dono di volontariato culturale per la comunità e per gli appassionati, che viene donato in modo gratuito non solo agli aderenti al gruppo, ma in modo itinerante nelle maggiori manifestazioni d’Italia.

Si ringrazia Mario Limido membro dell’Accademia Italiana di Studi Numismatici, studioso e collaboratore di pubblicazioni e riviste numismatiche, socio fondatore e portavoce del Gruppo Numismatico Quelli del Cordusio, per la disponibilità concessa.

Non mancate a questo appuntamento imperdibile!