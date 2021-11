Colourbook a Big Buyer 2021 con la sua capsule collection natalizia.

La Lagicart s.r.l., azienda proprietaria del brand Colourbook, è presente anche quest’anno a Big Buyer, un appuntamento B2B unico in Italia per i compratori nazionali e internazionali del settore Cartoleria, a Bologna dal 10 al 12 novembre 2021. Presso il padiglione 18 stand F13 G2, è possibile scoprire la capsule collection “The Colours of Christmas” di Colourbook.

Tutta la magia del Natale è racchiusa nei colori, degli addobbi, dei regali, dei biglietti di auguri…E con Colourbook non si sbaglia mai!

Dai quaderni spiralati My Beauty Shadebook nati dalla collaborazione tra il brand e WYCON cosmetics, in cui creatività, personalità, colore e qualità made in Italy si fondono insieme. Una perfetta idea regalo, poiché ogni quaderno, dalle nuance pop e le grafiche accattivanti, è accompagnato da un ombretto in cialda WYCON cosmetics.

In sei diverse grafiche ed in coordinato con i quaderni, anche i Planning, in due formati, pratici e sempre coloratissimi. Novità per questo Natale è il calendario 2022 Starts with Colourbook. Alto ben 90 cm, è l’idea regalo perfetta per vivere gli impegni del nuovo anno, mese per mese, senza rinunciare a un tocco di stile e colore. Il suo formato “oversize” è adatto a segnare tutti gli appuntamenti e le coloratissime icone contribuiscono ad individuare a colpo d’occhio gli eventi più importanti dell’anno. Più piccino, ma sempre pratico e “cutie” è il calendario da scrivania Paw, a forma di zampetta, in 4 varianti, ognuna con una frase motivazionale per il nuovo anno. Tra le novità del brand, anche il Desk Organizer, in 4 divertenti grafiche, pensato per chi ama tenere in ordine la propria scrivania con stile, per raccogliere tutti gli oggetti di cancelleria e non solo!

Immancabili tra i Christmas gift da scartare sotto l’albero, le agende. Creativity, Tendence, Virgola, Vogue: colorate, grintose, usefull ed assolutamente di tendenza e le tazze My Mug, dalle nuance pastello o più vitaminiche, stampe all-over con tantissimi originali soggetti a tema natalizio. Le tazze My Mug sono una simpatica idea regalo, adatta ad ogni uso. Non solo per il tè o il caffè, possono diventare infatti un divertente e colorato porta-spazzolini o anche da utilizzare semplicemente per rendere più allegra la scrivania, come portapenne.

Per un regalo “creativo” e per i veri appassionati di arte, c’è il rotolo Creativity starts with Colourbook, un capiente portapastelli realizzato in tessuto, resistente e lavabile, in 3 differenti colori. Contiene 50 pastelli artistici dal tratto morbido e coprente, con mina da 4 mm, inclusi anche i colori bianco, oro e argento.

Per i più piccini, o per chi semplicemente ama i cuccioli e gli oggetti più cutie, le penne gel cancellabili Cancellotte, con la sfera in grado di rimuovere e inchiostro termosensibile, in quattro simpatici animaletti da tenere nell’astuccio, i portachiavi Pompon, soffici, accattivanti e colorati, fatti per essere sfoggiati e le penne a sfera My Fluffy, con cuore, farfalla, coroncina o sirena in paillettes e peluche in tinta, tutte da collezionare.

Ma un regalo non è un regalo senza la giusta carta ed un bigliettino che lo accompagni, per mostrare tutto il proprio affetto, con le parole più belle che ci vengono dal cuore. La carta regalo Paper Design e i biglietti di auguri It’s Christmas time, con i loro tantissimi soggetti e le grafiche preziose e ricercate, renderanno di certo il Natale più bello e scintillante, come solo Colourbook sa fare.