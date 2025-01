Come un’Onda fa tappa a Napoli venerdì 31

- pubblicità -

Sarà il Liceo Scientifico Linguistico Statale ‘V. Cuoco- T. Campanella’ a ospitare nella mattinata di venerdì 31 gennaio, la tappa napoletana di ‘Come un’onda contro la violenza sulle donne’, la campagna di Rai Radio 1 e Giornale Radio Rai che da oltre un anno sta raggiungendo tutte le principali città italiane da sud a nord. Università, piazze, sedi di associazioni e istituzioni, scuole, aule di tribunali, carceri etc: la campagna sta interessando tutte le location in grado di favorire l’ascolto di tutte le voci coinvolte o interessate ai temi della violenza e si rivolge in particolare ai giovani. Fondamentali le testimonianze dei centri antiviolenza attivi sul territorio da decenni a supporto delle donne.

Appuntamento quindi a Napoli al Liceo ‘V. Cuoco- T. Campanella’, dalle 10 alle 13, dove Elena Paba, inviata del Giornale Radio Rai e Rai Radio1 e coordinatrice della campagna itinerante introdurrà il dibattito al quale parteciperanno, tra gli altri, Francesco Pionati, direttore Rai Radio1 e GRR (in video collegamento), Maria de Luzemberger, sostituta Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Napoli e Rosa di Matteo, Coordinatrice della rete di sei Centri Antiviolenza di Napoli. In collegamento da Ginevra L’attivista Parisa Nazari – Donna Vita Libertà – movimento italo iraniano. Come sempre sarà data lettura del messaggio scritto da Papa Francesco appositamente per la campagna e saranno ascoltate le testimonianze registrate di due detenute del carcere di Catania e di Secondigliano.