Comicon, il programma di sabato 3

Prosegue con nuovi eventi e ospiti imperdibili la XXV edizione di COMICON Napoli (fino al 4 maggio alla Mostra d’Oltremare): domani, sabato 3 maggio, numerose anteprime esclusive, incontri e momenti dedicati alla musica e al cosplaying.

Lillo e Frank Matano insieme con i registi Nicolò Cuccì e Salvo Di Paola presenteranno in esclusiva i primi due episodi de Il Baracchino, nuova serie italiana di animazione con un cast di voci irresistibili e disponibile su Prime Video dal 3 giugno (ore 14.00 – Auditorium).

La leggenda del fumetto e della satira Altan riceverà il Premio Speciale COMICON 2025 alla Carriera. Il Maestro dialogherà con Zerocalcare tra disegno, fumetto e politica, un evento speciale tra i protagonisti di due (e più) generazioni di fumetto italiano (ore 18 – Sala Andrea Pazienza).

In anteprima italiana a COMICON Napoli debutterà l’atteso primo volume di Absolute Batman, la serie a fumetti più venduta negli U.S.A. nel 2024, alla presenza dei creatori della serie Scott Snyder e Nick Dragotta (ore 16.00 – Sala Andrea Pazienza).

Il mangaka di #DRCL e Innocent Shin’Ichi Sakamoto sarà protagonista di uno straordinario showcase (ore 16, Sala Italia). Il sensei mostrerà dal vivo il suo processo creativo, offrendo al pubblico un’immersione unica nella sua arte, che spazia dalla forza alla metamorfosi metafisica. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di manga e arte visiva, che offre uno sguardo approfondito sul lavoro di uno dei più grandi maestri del fumetto giapponese contemporaneo.

Attesissimo l’incontro The Boys: potere, politica e supereroi (ore 18.15, Sala Italia) con Darick Robertson, fumettista e sceneggiatore americano, co-creatore della serie a fumetti The Boys, diventata anche una delle serie tv più spiazzanti e divertenti degli ultimi anni.

Per la musica, Virginia Bocelli, figlia del tenore Andrea Bocelli, canterà in esclusiva “Forever Winx”, la canzone inedita che accompagna le trasformazioni delle sei fate protagoniste di Winx Club (ore 17, Music Dojo), in attesa dell’arrivo del nuovissimo capitolo Winx Club, il reboot della saga di successo mondiale che uscirà in Italia e in tutto il mondo a partire da settembre 2025.

Tra gli ospiti della terza giornata di COMICON Napoli anche Boichi, il celebre autore di Dr. Stone, che incontrerà il pubblico italiano per raccontare il dietro le quinte del suo nuovo progetto Super String: Marco Polo Travel to the Multiverse (ore 17, Sala Hiroba) e Paskim (ore 11, Sala Italia), autrice di manhwa di fama internazionale, nota soprattutto per Lost in the Cloud, premiata come Webtoon di Eccellenza ai Lezhin Awards nel 2022 e nel 2023.

Non mancheranno gli incontri con Barbascura X e Sio (ore 15, Auditorium Teatro Mediterraneo), e l’imperdibile Cosplay Challenge pro, gara ricca di colpi di scena che dalle 16.30 animerà l’Auditorium.

Ancora l’Auditorium ospiterà, alle 19.30, la consegna dei Premi del Palmarès 2025 con undici categorie competitive: i Premi Micheluzzi, che ricompensano le opere italiane, e i Premi COMICON, dedicati alle opere internazionali. La giuria che attribuirà i riconoscimenti è presieduta dalla fumettista e sceneggiatrice Teresa Radice, e composta dall’attore e talent The Jackal Gianluca Fru, dalla cantautrice Francesca Michielin, dal rapper, cantautore e stand up comedian Ghemon e dalla giornalista Alessandra Roncato. E in occasione della XXV edizione di COMICON, i trofei dei Premi COMICON saranno interamente riprogettati. Ai vincitori nelle categorie relative alle opere italiane (Premi Micheluzzi) andranno trofei ispirati a Petra Chérie, il celebre personaggio del maestro Attilio Micheluzzi. Ai vincitori nelle categorie relative alle opere internazionali (Premi COMICON) andranno invece trofei progettati e realizzati dagli studenti della Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, nel quadro della storica e ora più ampia collaborazione tra COMICON e l’Accademia di Belle Arti di Napoli.

SABATO 3 MAGGIO – PRINCIPALI APPUNTAMENTI

14.00 – 15.00 – Auditorium Teatro Mediterraneo

Il Baracchino. La nuova serie animata, con Lillo e Frank Matano

Arriva in anteprima Il Baracchino, la nuova serie animata italiana targata Prime Video e Lucky Red. Un viaggio surreale tra comicità e animazione con un cast di voci irresistibili. All’evento saranno presenti Frank Matano e Lillo, protagonisti di questa folle avventura animata e i registi Salvo Di Paola e Nicoló Cuccì. Un’occasione imperdibile per scoprire il dietro le quinte della serie più strampalata dell’anno.

18.00 – 19.00 – Sala Andrea Pazienza

Altan e Zerocalcare. Un dialogo fra disegno, fumetto e politica

Un confronto speciale tra i protagonisti di due (e più) generazioni di fumetto italiano. Un’opportunità per esplorare i diversi percorsi delle loro carriere, ma anche i sottili fili rossi che le uniscono, in occasione dei 50 anni dalla creazione della Pimpa di Altan, e a 10 anni dalla pubblicazione di Kobane Calling di Zerocalcare.

16.00 – 17.00 – Sala Andrea Pazienza

Absolute Batman – l’Alfa e l’Omega del nuovo universo

Mercoledì, 9 Ottobre 2024 – il mondo del fumetto viene scosso dall’arrivo di un nuovo universo DC: l’Absolute Universe. L’apripista è, chiaramente, Batman. Ma è un Batman nuovo, diverso, inedito: senza soldi e senza villa, ma assolutamente supereroe. Parliamo della nascita del nuovo universo DC insieme ai due autori di questa rivoluzione: le superstar Scott Snyder e Nick Dragotta.

16.00 – 17.35 – Sala Italia

Showcase – Shin’Ichi Sakamoto

Conosciuto per opere come Masurao, The Climber, Innocent e il recente #DRCL – midnight children, Sakamoto ha ridefinito l’estetica del manga contemporaneo attraverso una rappresentazione potente e poetica del corpo umano. Durante lo showcase, il sensei mostrerà dal vivo il suo processo creativo, offrendo al pubblico un’immersione unica nella sua arte, che spazia dalla forza alla metamorfosi metafisica.

18.15 – 19.00 – Sala Italia

The Boys: potere, politica e supereroi

Oggi più che mai la relazione tra arte e politica sta vivendo una fase di grande riscoperta. Il mondo del fumetto e dei suoi adattamenti audiovisivi si rivela centrale in questo discorso. Sommobuta e Andrea Vailati (ArteSettima) dialogheranno con Darick Robertson, disegnatore del fumetto cult The Boys,su come la creatività oggi sveli la realtà ancor meglio del mondo reale stesso.

17.00 – 17.10 – Music Dojo

Forever Winx – Virginia Bocelli

Sul palco Virginia Bocelli porta la prima esibizione ufficiale della canzone Forever Winx, brano inedito che accompagna la nuova trasformazione delle fate della nuova serie. L’artista, accompagnata da una crew di ballerini, darà vita a un momento emozionante e suggestivo che segna una tappa fondamentale nel nuovo corso della saga.

17.00 – 18.00 – Sala Hiroba

A tu per tu con il sensei Boichi: l’autore di Dr. Stone e Superstring: Marco Polo’s travel to the multiverse si racconta

ll maestro Boichi, autore di Dr. Stone e Super String: Marco Polo Travel to the Multiverse, incontra il pubblico e si racconta a COMICON Napoli 2025. In questa chiacchierata con l’autore si parlerà del suo nuovo fumetto e verranno commentate alcune tavole più iconiche del maestro.

11.00 – 12.00 – Sala Italia

Showcase: Paskim!

Sessanta minuti di disegni e confronti per entrare nel mondo di Paskim, autrice coreana di manhwa conosciuta a livello internazionale per le sue opere caratterizzate da un sapiente intreccio di dramma romantico e psicologico focalizzato sui temi di identità e accettazione personale. Con la sua opera Lost in the Cloud, premiata come Webtoon di Eccellenza dell’Anno ai Lezhin Awards sia nel 2022 che nel 2023, ha raggiunto un vastissimo pubblico internazionale. Con la Season 2 in cartaceo appena inaugurata, entriamo nel vivo della sua opera!

15.00 – 16.00 – Auditorium Teatro Mediterraneo

Barbascura X spiega cose a Sio

Barbascura X, scrittore, youtuber, conduttore, e uno dei divulgatori scientifici più seguiti del web, spiegherà cose molto scientifiche e simpatiche a Sio, il fumettista più amato d’Italia.

16.30 – 18.30 – Auditorium Teatro Mediterraneo

Cosplay Challenge Pro

Il contest cosplay dedicato a tutti i cosplayers cosmaker che vogliono partecipare alle selezione italiane per due importanti contest internazionali: Il Tournament of Champions di Vienna e il Cosplay World Masters di Lisbona. Non perdetevi questa incredibile gara piena di colpi di scena emozionante nella location suggestiva del Teatro Mediterraneo.

19.30 – Auditorium Teatro Mediterraneo

Premi del Palmarès ufficiale di COMICON

Alle 19.30, presso l’Auditorium del Teatro Mediterraneo si terrà la serata della Cerimonia ufficiale di premiazione dei Premi Micheluzzi e dei Premi COMICON, assegnati alle eccellenze del fumetto italiano e internazionale. La cerimonia, dove saranno presenti anche gli ospiti del Festival, i componenti della Giuria 2025 sono: la fumettista Teresa Radice (Presidente), l’attore e talent The Jackal Gianluca Fru, la cantautrice Francesca Michielin, il rapper, cantautore e stand up comedian Ghemon e la giornalista Alessandra Roncato. A presentare la serata invece ci sarà, anche quest’anno, Vincenzo Comunale, comico e autore televisivo. Con: Teresa Radice, Gianluca Fru, Francesca Michielin, Ghemon, Alessandra Roncato, Vincenzo Comunale

13.15 – 14.00 – Hyperstage

L’utilizzo dell’IA nei videogiochi secondo Charles Cecil

L’uso dell’intelligenza artificiale e le sue applicazioni nello sviluppo dei videogiochi sta destando più di una preoccupazione. Ma siamo certi sia il caso di averne paura? Non potrebbe, al contrario, aprire possibilità creative ancora difficili da immaginare? Per rispondere, abbiamo scomodato uno dei game designer britannici più importanti di sempre, Charles Cecil che ne parlerà con Gabby16bit.

15.00 – 15.45 – Hyperstage

A game by POW3R

Gira voce che Giorgio Calandrelli, per milioni di appassionati ben più noto come Pow3R, oltre a essere uno dei content creator più seguiti d’Italia, stia sviluppando un videogioco suo. Ambassador, voce e volto delle infinite possibilità espressive del videogioco, finalmente il Pow3R nazionale ha deciso di “fare il salto” dall’altra parte e di mettere tutto se stesso in pixel.

11.00 – 13.30 – Esports Stage

eSerie A Goleador – COMMUNITY EVENT

I protagonisti della eSerie A Goleador, si sfideranno in partite amichevoli e giocheranno con i fan. Con: Matteo “Riberaribell” Ribera, Marco “Dr. Whi7es” Bianchi, Marco Brandino, Sabino Palermo, Lorenzo “Noweak” Giannotta, Mattia “flokox” Smania, Nello “hollywood285” Nigro, Dario ”Moonryde” Ferracci, Giorgio “ilSantu” Santucci, Agostino “John” Castellano, Brandon Smith. Modera: Leci “Athena” Begalli, Jessica “Misshatred” Armanetti.

13.45 – 14.30 – Esports Stage

Yuji Horii e Richter: come suona la leggenda

Una chiacchierata con una delle leggende riconosciute della storia dei videogiochi e uno dei compositori di musica per videogame più apprezzati all’estero. Backstage, segreti, confidenze per capire come nasca un capolavoro in pixel.

12.00 – 14.00 – Sala Mordor

Costruiamo un’avventura di Call of Cthulhu

Mike Mason spiega e guida il pubblico attraverso il processo creativo necessario per delineare un’avventura (idea, PNG, trama, suggerimenti per rendere la narrazione e il gameplay interessanti, ecc.) dedicata al Richiamo di Cthulhu. Una sessione interattiva di creazione di un’avventura di Cthulhu. Il pubblico contribuirà con le proprie idee alla stesura di una trama per una possibile avventura di Call of Cthulhu scoprendo il processo creativo che caratterizza uno dei più prolifici autori di avventure dedicate al mondo di H.P. Lovecraft.